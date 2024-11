Lo que se dice en las mesas: dólar, "carry trade", el efecto Donald Trump, y las inversiones para 2025

En los mercados internacionales, tras el “Trump trade” , la palabra que más se escuchó y leyó en estos días fue Maelstrom -en referencia al impresionante remolino marino que se da en las costas de las islas noruegas de Lofoten ligado a leyendas mitológicas y literarias como el cuento de Edgard Poe “A descent into the Maelstrom"- para reflejar cómo estaba el mercado semanas después del tsunami republicano y el consiguiente rally. Mientras que en el plano local, los inversores siguen embriagados por las mieles del “carry trade”, que, si todo se da dentro de lo planeado, promete unos meses frenéticos y muy rentables.

Como bien explicaron en un reservado encuentro entre banqueros centrales, gestores e inversores globales en la fascinante Cartagena de Indias, el presidente electo ya le avisó a su círculo íntimo, el cual estuvo sazonando y preparando durante los últimos cuatro años, que su segundo mandato no tiene cuatro años, tiene dos, no hay reelección, por lo tanto no hay tiempo tendrán que hacerse las cosas planeadas lo antes posible, de modo que actuarán en consecuencia. De modo que anticipan que en los dos primeros años será muy agresivo en la implementación de sus planes de campaña. El consenso de los estrategas reunidos en el elegante Charleston Santa Teresa, en el centro histórico de Cartagena, sobre la guerra comercial se vislumbra más un “face to face” que algo global, o sea, ven a un Trump que irá por las cosas que quiere de cada país negociando aranceles, entonces lo que se vendrá serán acuerdos bilaterales. Primero aranceles, luego inmigración, esas serán sus prioridades. Los participantes vislumbran más volatilidad en los mercados una vez que Trump anuncie medidas, como ocurrió en la primera presidencia.