El riesgo país anota otra leve suba y alcanza los 515 puntos, mientras los ADRs operan en rojo + Agregar ámbito en









Los títulos públicos cotizan con mayoría de alzas a pocas ruedas del cierre de un agosto complicado. Los ADRs y acciones de empresas argentinas se mueven con disparidad en Nueva York.

Los bonos en dólares cotizan al alza en Wall Street. Depositphotos

Los bonos en dólares vuelven a teñirse de rojo este miércoles y el riesgo país anota un nuevo avance, en la recta final de un agosto marcado por la debilidad de los activos argentinos. De esta manera, el indicador que mide J.P. Morgan sube casi 20% en el octavo mes del año. En tanto, las acciones argentinas operan con bajas de hasta 1,4%.

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Los que más bajan son los tramos cortos, mientras que el largo intenta volver a terreno positivo. De esta manera, el riesgo país sube 3 puntos básicos este miércoles y se ubica en 515 unidades. Así, a lo largo de agosto, el indicador medido por el banco J.P. Morgan acumula un incremento del 19,8%.

Acciones y ADRs En paralelo, las acciones y ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street se tiñeron de rojo tras arrancar la jornada dispares. Las que más caen son Mercado Libre (-1,6%), seguida de Cresud (-1,6%), Grupo Supervielle (-1,4%), y Loma Negra (-1,4%). En el otro extremo, Pampa Energía, Edenor y Central Puerto suben hasta 1,4% y son las únicas que se mantienen en terreno positivo.

En la bolsa local, el índice S&P Merval opera flat en los 3.006.809 puntos. En la medición en dólares, el panel líder cede 0,4% este miércoles pero acumula un descenso de 10,3% en el mes.