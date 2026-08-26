Murió el actor Tim Curry, protagonista de la película "The Rocky Horror Picture Show" y la miniserie "It"

Curry también fue parte de películas como "Annie", "Clue", "Mi pobre angelito 2" y "Scary Movie 2". También poseía una extensa carrera en teatro y como actor de doblaje.

Tim Curry , el reconocido actor británico especializado en interpretar personajes excéntricos como el seductor científico Dr. Frank-N-Furter en la película The Rocky Horror Picture Show y villanos tan malvados como el payaso Pennywise de la miniserie de It de 1990 basada en la novela de Stephen King , falleció. Tenía 80 años.

Curry falleció el martes por la noche en su casa de Los Ángeles, según informó el portal TMZ. En 2012 había sufrido un derrame cerebral grave que lo mantuvo alejado de la actuación.

Curry fue nominado a tres premios Tony al mejor actor. La primera fue por haber originado el papel de Wolfgang Amadeus Mozart en la obra Amadeus de 1981, aunque perdió ante su coprotagonista Ian McKellen , quien interpretaba al rival del compositor, Antonio Salieri . En 1993, fue nominado nuevamente, esta vez por su interpretación del actor alcohólico Alan Swann en el musical My Favorite Year . Su tercera nominación llegó en 2005 por interpretar al Rey Arturo en el popularísimo musical Monty Python's Spamalot , basado en la película de 1975 Monty Python's Holy Grail .

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra. Su padre, capellán metodista de la Marina Real, falleció cuando Tim tenía 12 años.

Curry comenzó su carrera como actor profesional en 1968 en una producción de Hair en el West End, poco después de graduarse de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Fue durante esta producción que conoció al actor Richard O'Brien , guionista de The Rocky Horror Picture Show . Curry ayudó al dramaturgo a desarrollar su personaje de científico loco, originalmente concebido como un alemán con bata de laboratorio. Con la ayuda de Curry, el personaje finalmente se puso un corsé y medias de red.

Lo que comenzó como una producción teatral original en un pequeño local en la planta superior del Royal Court Theatre de Londres, fue sumando adeptos hasta llegar a teatros más grandes de Londres y a Broadway. Para 1975 se convirtió en película de la mano de Fox, con Curry como el del Dr. Frank-N-Furter junto a una joven Susan Sarandon y Barry Bostwick.

En el cine The Rocky Horror Picture Show se convirtió en un fenómeno muy especial. Los espectadores se disfrazaban de sus personajes favoritos, llevaban accesorios y lanzaban objetos por toda la sala mientras cantaban canciones populares como "Time Warp", "Touch-a-Touch-a-Touch-a-Touch Me" y, interpretada por Curry, la sensacionalmente obscena "Sweet Transvestite".

Más allá de "Rocky Horror Picture Show", tuvo una exitosa y variada carrera, buscando de inmediato alejarse del papel extravagante con el que se le había identificado. Fue parte de Annie (1982), interpretando al antagonista Rooster Hannigan, quien conspiraba con su hermana, la directora del orfanato, la señorita Hannigan (Carol Burnett), para secuestrar a Annie (Aileen Quinn).

En Clue (1985), basada en el juego de mesa, ofreció una interpretación cómica y física como Wadsworth, el mayordomo que investiga el asesinato del Sr. Boddy ( Lee Ving) junto con otros sospechosos como la Sra. Peacock (Eileen Brennan), la Sra. White (Madeline Kahn) y el Profesor Plum (Christopher Lloyd).

Curry dio un giro más sutil en el drama de acción de la Guerra Fría La caza del Octubre Rojo (1990) interpretando al Dr. Petrov, un médico soviético leal a bordo del submarino comandado por el Capitán Ramius, interpretado por Sean Connery.

Volvió a demostrar su versatilidad cómica en la película familiar Mi pobre angelito 2(1992), interpretando al entrometido conserje que trabaja en el hotel donde se aloja el joven Kevin ( Macaulay Culkin) mientras intenta evitar a los villanos Harry y Marv (Joe Pesci y Daniel Stern).

En Los tres mosqueteros (1993), Curry interpretó a un villano repugnante que los fans adoraban odiar: el cardenal Richelieu, cuya conspiración contra el rey francés es rechazada por Aramis (Charlie Sheen), Athos (Kiefer Sutherland), Porthos (Oliver Platt) y D'Artagnan (Chris O'Donnell). Asimismo, fue antagonista en la nueva versión cinematográfica de Los Àngeles de Charlie (2000) y parte de la comedia Scary Movie 2 (2001).

Otros papeles cinematográficos memorables incluyeron al intrépido Long John Silver en Muppet Treasure Island (1996); al archienemigo Major Vladakov en la comedia McHale's Navy (1997); y a Herkermer Homolka, un filántropo que se ve superado por las circunstancias en la selva, en Congo (1995) de Michael Crichton.

En televisión, Curry protagonizó la miniserie británica de 1978 Will Shakespeare en el papel de Shakespeare y fue nominado a un premio Emmy en 1994 por interpretar a toda una familia de asesinos (madre/padre/hermana/hija) en el episodio "Death of Some Salesmen" de la serie antológica Tales From the Crypt.

Curry fue también un talentoso actor de doblaje, ganador de un premio Emmy diurno en 1990 por su interpretación del Capitán Garfio en la serie Peter Pan and the Pirates de Fox . También prestó su voz al espíritu malvado y destructivo Hexxus en FernGully: The Last Rainforest (1992) y a Nigel Thornberry, el padre de Eliza, en la serie The Wild Thornberries de Nickelodeon.

Curry también tuvo una etapa como artista discográfico, publicando tres álbumes de rock a finales de los años 70 y principios de los 80, e incluso realizando giras. Pero fue por su trabajo de locución que fue nominado a un premio Grammy en 2006, en la categoría de mejor álbum de palabra hablada para niños, por el audiolibro de Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events: The Bad Beginning, junto a Meryl Streep, Jim Carrey, Jude Law y el productor David S. Rapkin.

En 2012, Curry sufrió un derrame cerebral que lo obligó a usar una silla de ruedas, aunque mantuvo su estado en privado durante casi un año antes de que se hiciera público. Continuó trabajando como actor de doblaje, incluso en la serie de televisión Star Wars: The Clone Wars, donde prestó su voz al Canciller Palpatine y a Darth Sidious (en sustitución de Ian Abercrombie, quien falleció en 2012).

Tras años de ausencia en la gran pantalla, apareció en la película de terror Stream, que se estrenó en cines en agosto de 2024 .