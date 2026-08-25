Los bonos en dólares rebotan este martes en Wall Street y riesgo país registra una tenue baja, aunque se mantiene por encima de los 500 puntos básicos. Las acciones y ADRs de empresas argentinas que cotizan en el exterior operan con mayoría de bajas.
Caen el S&P Merval y los ADRs hasta 2,3%, mientras los bonos operan dispares
Los títulos públicos ensayan un repunte, luego de semanas de importantes caídas acumuladas. El mercado recalcula sus expectativas.
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Los ADRs saltaron hasta 8,2% de la mano de los bancos, pero el riesgo país rebotó y rozó los 510 puntos
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El top 5 de bonos corporativos en dólares que recomienda el mercado
Los títulos en moneda dura operan dispares con subas de hasta 0,7% encabezado por el Global 2030, Global 2046 (0,3%), y el Global 2035 (0,2%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 506 puntos básicos. En lo que va de agosto, el indicador medido por el banco J.P. Morgan acumula un alza del 17,7%.
Por otra parte, los ADRs argentinos operan con bajas de hasta 2,38% liderados por Edenor, YPF (-2,3%), Telecom (-1,9%) y Pampa Energía (-1,5%). En tanto suben Mercado Libre (2,8%) y Bioceres (2,1%).
En el plano local, el panel líder opera con una baja de hasta 0,7% a 2.973.483 puntos, y el Merval en dólares cede 1% a 1.853,78 puntos. Las bajas más pronunciadas son lideradas por YPF (-2%), Telecom (-1,8%) y Pampa Energía (-1,6%).