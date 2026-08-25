Caen el S&P Merval y los ADRs hasta 2,3%, mientras los bonos operan dispares + Agregar ámbito en









Los títulos públicos ensayan un repunte, luego de semanas de importantes caídas acumuladas. El mercado recalcula sus expectativas.

Los bonos en dólares ensayan un rebote tras largas ruedas de debilidad. Depositphotos

Los bonos en dólares rebotan este martes en Wall Street y riesgo país registra una tenue baja, aunque se mantiene por encima de los 500 puntos básicos. Las acciones y ADRs de empresas argentinas que cotizan en el exterior operan con mayoría de bajas.

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Los títulos en moneda dura operan dispares con subas de hasta 0,7% encabezado por el Global 2030, Global 2046 (0,3%), y el Global 2035 (0,2%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 506 puntos básicos. En lo que va de agosto, el indicador medido por el banco J.P. Morgan acumula un alza del 17,7%.

Por otra parte, los ADRs argentinos operan con bajas de hasta 2,38% liderados por Edenor, YPF (-2,3%), Telecom (-1,9%) y Pampa Energía (-1,5%). En tanto suben Mercado Libre (2,8%) y Bioceres (2,1%).

En el plano local, el panel líder opera con una baja de hasta 0,7% a 2.973.483 puntos, y el Merval en dólares cede 1% a 1.853,78 puntos. Las bajas más pronunciadas son lideradas por YPF (-2%), Telecom (-1,8%) y Pampa Energía (-1,6%).