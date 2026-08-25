Paquetes y vuelos en dólares: cómo pagar en las agencias de viajes para evitar impuestos + Agregar ámbito en









Dependiendo de la moneda que uses, se puede reducir el recargo del 30%, siempre que se cumplan ciertas características en la operación.

Siguiendo estos pasos, podés hacer que tu vuelo sea lo más barato posible. Pexels

Organizar un viaje al exterior no implica solo comparar precios de pasajes, alojamiento y excursiones, el medio de pago elegido también puede modificar considerablemente el costo final, especialmente cuando intervienen las percepciones de consumos en moneda extranjera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras la eliminación del Impuesto PAÍS, uno de los recargos que sigue vigente es la percepción del 30% a cuenta de Ganancias administrada por ARCA. De todas formas, existen alternativas para hacer la operación directamente con fondos en dólares y evitar que esa conversión se aplique sobre el gasto.

Esta es la guía definitiva para que tus vuelos sean económicos. Pexels Cuál es la mejor alternativa de pago para evitar impuestos al reservar tu viaje Una de las opciones más prácticas para quienes ya cuentan con fondos en moneda extranjera es abonar directamente desde una caja de ahorro en dólares. Algunas plataformas permiten hacerlo a través de DEBIN, especialmente para la compra de servicios internacionales. En ese caso, el usuario selecciona el pago desde home banking, informa los datos de su cuenta y después autoriza la solicitud desde la aplicación o página de su banco. El procedimiento es así:

Elegir la alternativa de pago mediante home banking o DEBIN

Informar el CBU o alias correspondiente a la caja de ahorro en dólares

Ingresar al banco y buscar las solicitudes pendientes

Revisar el monto de la operación

Autorizar el débito antes del vencimiento indicado Así es como la operación se cancela directamente con los fondos disponibles y no es necesario que el banco convierta pesos para cubrir el consumo en dólares. También existen agencias que permiten abonar determinadas compras en pesos sin aplicar la percepción. Para identificarlas hay que revisar las condiciones del producto antes de confirmar la operación y buscar las indicaciones que aclaren que el precio informado no incorpora la percepción correspondiente.

De esta manera podés evitar recargos o impuestos en tus compras en dólares. Magnific Paso a paso: otros métodos de pago y la estrategia para maximizar el ahorro Otra alternativa es usar una tarjeta de débito vinculada a una caja de ahorro en dólares. Antes de comprar, el cliente debe ingresar a su banco y configurar esa cuenta como prioritaria para los consumos realizados en esa moneda. Después va a tener que comprobar que tenga saldo suficiente y hacer la operación normalmente con los datos de la tarjeta. Si la configuración fue hecha correctamente, los fondos se descuentan directamente de esa cuenta.

La tarjeta de crédito también puede usarse, pero hay que prestarle más atención. La compra debe efectuarse en dólares y, cuando llegue el resumen, el consumo va a aparecer separado de los movimientos hechos en pesos. Quienes tengan débito automático pueden solicitar un Stop Debit antes del vencimiento y cancelar el saldo en moneda extranjera con los fondos de su caja de ahorro correspondiente y así evitar que el banco tome pesos automáticamente para cubrir ese consumo. También se puede pagar presencialmente con dólares billete cuando la agencia lo admita, pero no siempre es la opción más económica. Algunas empresas aplican cargos adicionales sobre esta modalidad, por ejemplo, determinadas operaciones en efectivo pueden tener una percepción del 5%. Para quienes no tienen fondos disponibles previamente, una buena estrategia consiste en comprar dólar MEP de manera legal en el banco o una aplicación de inversiones y después usar ese saldo para la operación. Antes de confirmar cualquier alternativa hay que revisar el importe definitivo, las percepciones incluidas y el medio exacto con el que se va a procesar la operación, ya que las condiciones pueden variar según la plataforma y el producto contratado.

Temas Dólar