Dólar y bonos: la letra chica del mercado y claves para invertir

Si volvemos a los análisis tradicionales del pasado, que probablemente no sean aplicables en el presente, las reservas al 15 de marzo del año 2024 suman U$S 28.209 millones, mientras que el stock de pasivos remunerados y no remunerados suma $ 53,2 billones, esto nos da un valor de dólar de equilibrio de $ 1.885.

La inflación desde el mes de diciembre 2023 a febrero 2024, ascendió al 71,3% anual, si a los primeros 15 de marzo le estimamos una inflación del 5,0%, para el periodo 15 de marzo 2024 a 30 de noviembre 2023 la inflación sumaría 79,8%.

La licuación de pesos es increíble, ya que los precios subieron 79,8% y la circulación monetaria el 19,3%, con estos números podemos afirmar que van a faltar pesos en el mercado, lo cual ahoga la presión sobre el precio del dólar blue, lo que lo mantiene en niveles muy deprimidos en la zona de $ 1.020 para la compra. También vamos a tener una economía más formal, ya que al faltar billetes los pagos se realizan por medios de pago electrónicos que dejan la evidencia a mano de la AFIP. Cambia la forma de hacer negocio, disminuye la economía informal.

Más turistas, pero con déficit

Con la llegada de Javier Milei al gobierno se nota un mayor ingreso de dólares de turistas extranjeros. En diciembre ingresaron U$S 128 millones, en enero U$S 254 millones y en febrero U$S 220 millones. En cuanto a las erogaciones de argentino para pago de viajes al exterior, en diciembre se gastaron U$S 340 millones, en enero U$S 406 millones y en febrero U$S 427 millones. El déficit del trimestre es U$S 571 millones, que sigue siendo elevado en función de la escasez de dólares que tiene el país.

Mercado cambiario, la letra chica

Las reservas al día 29 de febrero se ubicaban en U$S 26.690 millones, si vemos la diferencia entre las exportaciones cobradas y las pagadas en el periodo que va entre diciembre y febrero suman U$S 10.319 millones, que es el gran aporte que hizo el comercio exterior, cuando en igual periodo de tiempo el Banco Central compro U$S 7.714 millones.

Un dato interesante es comparar las importaciones registradas en el indec y las que liquido el Banco Central entre diciembre y febrero. Mientras que el indec informó importaciones por U$S 12.961 millones, las que efectivamente se pagaron fueron U$S 3.479 millones. Esto implicaría que restan pagarse importaciones por U$S 9.482 millones.

Si el Banco Central compro entre diciembre y febrero U$S 7.714 millones, restarían pagar U$S 9.482 millones de importaciones, esto implicaría que no estamos ganando reservas en términos reales, ya que tarde o temprano las importaciones hay que pagarlas. A esto hay que sumarle el remante de importaciones impagas de la administración anterior.

Tampoco podemos soslayar que el Banco Central procedió a incrementar su endeudamiento en moneda extranjera. A noviembre del año 2023 la deuda del BCRA en moneda extranjera ascendía a U$S 5.138 millones, mientras que al 29 de febrero del año 2024 ascendía a U$S 8.478 millones. Esto explica una suba de U$S 3.340 millones en este renglón del Banco Central.

Conclusión

. - Argentina necesita en forma inmediata fortalecer las reservas del Banco Central, ya que tenemos un severo problema de falta de dólares por la herencia recibida.

. - Para recomponer reservas se llevó adelante un cronograma de pago de importaciones que comenzara a efectivizarse en los próximos meses. Si las estimaciones de cosecha de maíz caen, y la siembra de trigo desciende, podemos comenzar a tener problemas severos en el segundo semestre. La cosecha de soja por ahora sigue siendo mucho más alta que la del año anterior, los precios lucen similares a los de un año atrás. Esperamos que el ritmo de venta del campo ayude.

. - El bono AL30 vale en la actualidad U$S 53,40 y tiene una tasa de retorno del 24,3% anual, si Argentina bajara el riesgo país a similares niveles de Paquistán que tiene una calificación CCC+ el bono AL30 debería valer U$S 73,0 lloque podría reportar una utilidad del 36,7%.

. - Como verán es indispensable una serie de situaciones concurrentes, necesitamos que llegue dinero fresco del exterior, una buena cosecha, que se liquide dicha cosecha, que se aprueben leyes en el congreso que apuntalen el cambio de régimen económico, que se sostenga la disciplina fiscal y monetaria.

. - Como dato positivo, el balance sintético del banco Central expresado en dólares al 30 de noviembre nos daba deficitario en U$S 14.230 millones, al 15 de marzo nos da deficitario en U$S 7.046 millones. Con el parche de postergar las importaciones, colocar el Bopreal y tener superávit fiscal hemos tenido muy buenos resultados, pero dada la dinámica que viene para los próximos meses no alcanza, es necesario un desembolso de fondos del exterior que fortalezca reservas, de lo contrario las mejoras financieras que luego se trasladarán a la economía real serán mucho más lentas.

. - Párrafo aparte para la mejora en los índices de inflación, que nos muestran que la economía se está reacomodando mucho mejor que en anteriores crisis. Los precios han comenzado a ceder, no es lo ideal, pero vamos por el buen camino.

. - No es momento para comprar dólares, resulta más cómodo contar con bonos soberanos, ya que, si se consolida el plan económico, hay un piso de 30% de ganancias a futuro. En cambio, cualquier retroceso la caída de los bonos desde los niveles actuales no debería ser superior al 10%.

. - AL30 con el precio de estimado de U$S 73 en un escenario positivo tendría una tasa de interna de retorno del 11,5% anual. En la actualidad vale U$S 53,4% y tiene una tasa interna de retorno del 24,3% anual. Ante una adversidad y una baja del 10% que ubique al bono en U$S 48,0 la tasa interna de retorno se ubicaría en el 29,4% anual. Debajo de esta última cotización estaríamos perdiendo tendencia e imagen reformista.

Analista financiero