"El país es caro porque la intermediación es cara, el 48% del precio de lo que compramos son impuestos, eso es lo caro. Mientras no se ataque esa raíz, estamos en problemas, y eso no lo resolvés devaluando. La competitividad pasa por todos los costos adheridos que vos tenés en el medio" , remarcó.

"Esta crítica también se la puedo hacer al Gobierno actual, porque cuando suben tarifas, también me sube el IVA, todo lo que es variable también sube. ¿Por qué tienen que mejorarle los ingresos al Gobierno si el esfuerzo es mío? Entonces, si la idea es sacar los subsidios, bajame los impuestos a la medida que subís las tarifas", reclamó.

En otro tramo de la entrevista con Club de Inversores, el analista se refirió a la llegada de inversiones y al posible ingreso de dólares por herramientas como el RIGI o el blanqueo.

"Siempre termina siendo un tema de credibilidad. El que quiere invertir en Argentina, viendo las circunstancias que hay hoy te dice que sí. Pero ¿después quién viene? ¿Este es un proceso de cuántos años? ¿Se van a arrepentir en el medio? ¿La sociedad va a aguantar el ajuste? Saltan muchos interrogantes", planteó.

"Yo trabajé mucho tiempo para un banco internacional y me tocó ser uno de los que viajaba tratando de captar inversores para que vengan a comprar en Argentina, y ellos siempre me decían que no les importaba lo que hacía el gobierno, les importaba lo que quería la sociedad, si la sociedad quería cambiar", recordó.