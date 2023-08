Más controles del BCRA: las casas y agencias de cambio operarán a través de SIOPEL

"Las casas y agencias de cambio, hasta ahora, en operaciones menores a u$s800.00 diarios que no estuvieran adherido hacer al sistema, podrían operar en forma directa pero ahora se modifica esa norma y los obliga a hacer todo vía SIOPEL pero no no cambia mucho. Lo que opera en casas de cambio es marginal en el mercado", dijo a Ámbito, Gustavo Quintana de PR operaciones de cambio.