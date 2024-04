Ojo con el dólar: las causas detrás de un cambió drástico en el mercado

El dólar blend 80% mayorista y 20% dólar CCL no se podrá mantener todo el año, ya que el Banco Central perdería dólares para sus reservas.

El dólar blend 80% mayorista y 20% dólar CCL no se podrá mantener todo el año, ya que el Banco Central perdería dólares para sus reservas. ¿Soluciones?

Según el Relevamiento de Expectativa de Mercado las exportaciones para todo el año 2024 se ubicarían en U$S 80.281 millones, si el 20% se liquida con el dólar CCL lo que verdaderamente ingresaría en el Banco Central suma U$S 64.224,8 millones. Las importaciones se ubicarían en U$S 64.643 millones, según la misma fuente.