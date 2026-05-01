Irán acercó una nueva oferta a Washington para reactivar negociaciones, pero Donald Trump mantiene sus reparos

Teherán envió un documento a través de Pakistán para retomar el diálogo bilateral, aunque desde la Casa Blanca advierten que la propuesta aún no resulta convincente

En un escenario marcado por la fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán , el gobierno iraní aseguró haber presentado una propuesta “definitiva” para reencauzar las conversaciones diplomáticas. Sin embargo, el presidente Donald Trump volvió a mostrarse escéptico respecto del contenido del planteo.

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Según informó la agencia estatal iraní, el texto fue entregado a Washington a través de Pakistán , país que actúa como intermediario en este complejo proceso. Aunque no trascendieron detalles concretos del documento, desde Teherán lo consideran un intento serio por destrabar el diálogo.

Del otro lado, Trump fue claro al expresar su descontento. “No estoy conforme con lo que ofrecen en este momento”, declaró ante periodistas, dejando en evidencia que las diferencias entre ambas partes siguen siendo profundas.

Un diálogo estancado y señales cruzadas

Las negociaciones llevan semanas sin avances significativos, pese a la tregua vigente desde abril. En ese contexto, la nueva iniciativa iraní aparece como un intento por reactivar un canal que nunca terminó de consolidarse.

La administración estadounidense, no obstante, mantiene una postura cautelosa. Según trascendió, cualquier decisión dependerá del alcance de las concesiones iraníes, especialmente en relación con su programa nuclear y el control estratégico del estrecho de Ormuz.

En paralelo, versiones periodísticas indican que Washington evalúa medidas de presión adicionales, incluyendo posibles acciones militares limitadas, con el objetivo de forzar un retorno más flexible a la mesa de negociación.

mojtaba jamenei (1) Irán se muestra dispuesto a negociar. Archivo

Irán insiste en negociar sin aceptar condiciones externas

Desde Teherán, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, reafirmó la disposición al diálogo, aunque marcó límites claros. “No aceptamos imposiciones”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el país no renunciará a sus capacidades estratégicas ni a sus principios.

El funcionario también aseguró que Irán no busca una escalada bélica, pero advirtió que no cederá ante presiones externas. “No queremos la guerra, pero tampoco vamos a abandonar nuestros valores”, afirmó en un mensaje difundido por medios oficiales.

Mientras tanto, el escenario sigue siendo incierto. Estados Unidos enfrenta plazos legales vinculados a su intervención militar, aunque todo indica que la actual tregua podría diluir el impacto de esos vencimientos.

En el terreno, la tensión persiste: el bloqueo naval estadounidense y las restricciones iraníes en el estrecho de Ormuz continúan afectando una de las rutas energéticas más importantes del mundo. A esto se suman advertencias de Israel sobre una posible reanudación de operaciones militares.

Con un equilibrio cada vez más delicado, el futuro del diálogo entre Washington y Teherán permanece abierto, condicionado por desconfianzas mutuas y movimientos estratégicos que aún no logran converger en un acuerdo.