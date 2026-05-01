El Polo: la reversión de un clásico del mundo automotriz, ahora en formato eléctrico

El nuevo enfoque estético busca mayor reconocimiento visual, a través de una lavada de cara con una relación más directa hacia modelos históricos de Volkswagen.

El desarrollo incluye una posible variante deportiva GTI, con una potencia cercana a 226 CV.

Volkswagen presentó una nueva etapa para uno de sus modelos más conocidos : el Polo. La marca incorporó la movilidad eléctrica en este modelo, estableciendo un cambio que lo ubica dentro de la familia eléctrica con una identidad propia . La automotriz definió una estrategia que recupera rasgos tradicionales de diseño. El equipo liderado por Andy Mindt impulsó la filosofía “Pure Positive”, para reinterpretar el estilo clásico.

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El objetivo apunta a reconectar con el ADN de la marca, sin abandonar el lenguaje moderno. El vehículo introduce modificaciones que lo diferencian de otros eléctricos previos. La propuesta mezcla nostalgia con recursos actuales, en cada línea del diseño.

El exterior del modelo incorpora elementos que remiten a distintas generaciones de Volkswagen, con una franja luminosa ubicada al frente que conecta los faros LED, con el logo iluminado. El conjunto mejora la aerodinámica, con un coeficiente de 0,264 .

El lateral incluye referencias al Golf Mk1 en el diseño del pilar C, con proporciones similares al Polo de quinta generación. La parte trasera adopta una barra LED, que recorre todo el ancho del vehículo. Las versiones más completas agregan ópticas con efecto tridimensional , siendo un rasgo central del diseño exterior.

La gama de colores ofrece alternativas variadas para distintos perfiles de usuario. Las opciones incluyen tonos como Python Yellow, Tornado Red y Celestial Blue, una paleta que refuerza la identidad visual del modelo en esta nueva etapa.

La estructura del vehículo se apoya en la plataforma MEB+. Esta base corresponde a una evolución de la arquitectura modular eléctrica de la marca, que permite optimizar espacio y rendimiento.

Las dimensiones tuvieron un crecimiento respecto a versiones anteriores:

4,05 metros de largo

1,82 de ancho

1,53 de alto

distancia entre ejes de 2,60 metros

435 litros de capacidad en el baul (puede llegar a 1.243 litros con los asientos rebatidos)

El interior retoma elementos que los usuarios reclamaban en versiones anteriores y le dice "no" a la dependencia de superficies táctiles. Así se marca el retorno de los comandos físicos en volante, puertas y consola central. El habitáculo se conforma por materiales más suaves y terminaciones inspiradas en modelos de décadas pasadas. Lo acompaña el tablero que mantiene una disposición horizontal, con instrumental digital de 10 pulgadas y pantalla central de hasta 13 pulgadas.

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Tecnología del auto eléctrico y funcionamiento

La oferta mecánica incluye tres niveles de potencia disponibles desde el lanzamiento. Las variantes contemplan distintas necesidades de uso. Las opciones permiten elegir entre las siguientes configuraciones:

116 CV

135 CV

211 CV

El polo se divide en dos formatos:

versiones iniciales: incorporan una batería LFP de 37 kWh . Esta configuración permite una autonomía de hasta 329 kilómetros bajo ciclo WLTP. La alternativa apunta a un uso urbano con menor demanda energética

. Esta configuración bajo ciclo WLTP. versión más potente: suma una batería NMC de 52 kWh. Esta opción extiende la autonomía hasta 455 kilómetros. El aumento de capacidad amplía el rango de uso en trayectos más largos

El sistema de recarga admite diferentes potencias según el tipo de corriente:

hasta 11 kW en corriente alterna

en corriente alterna entre 90 y 105 kW en corriente continua

El tiempo de carga del 10% al 80% se ubica entre 24 y 27 minutos según la versión.

La tecnología incorpora soluciones específicas para mejorar la eficiencia. El sistema “cell-to-pack” optimiza la disposición de las baterías. La función Vehicle-to-Load permite alimentar dispositivos externos desde el auto. Estas herramientas amplían las posibilidades de uso del vehículo más allá de la conducción.

El modo One Pedal Driving simplifica la experiencia al volante. El conductor puede manejar el vehículo con el acelerador como principal comando. El sistema ajusta la desaceleración sin necesidad de recurrir al freno en la mayoría de las situaciones. El equipamiento suma asistencias a la conducción de última generación. El sistema Connected Travel Assist habilita funciones semiautónomas y reconocimiento de semáforos. La tecnología busca mejorar la seguridad y la asistencia en el manejo diario.