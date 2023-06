Pronóstico de inflación 2023 pegó otro fuerte salto: mercado espera un IPC superior al 148%.

"Luego de que los participantes del REM brindaran sus pronósticos al BCRA, se conoció nueva información que sugiere que la inflación mensual se moderó con respecto al 8,4% observado en abril. Tanto los diversos indicadores de alta frecuencia de precios mayoristas y minoristas monitoreados por el BCRA como el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sugieren una evolución más contenida que en el mes previo", señalaron desde el BCRA.

Un fuente oficial explicó a Ámbito que "en abril (los analistas) se habían quedado cortos y ahora exageran mayo para compensar". En el equipo económico, de hecho, hablan de una inflación que empieza con siete, no con ocho, ni con nueve. Pero todavía no lo quieren comentar hasta no tener el número cerrado.

Si bien nunca es igual, en el equipo económico se ilusionan y creen que el IPC de mayo puede imitar (o al menos estar muy cerca) el 7,5% de aumento registrado en CABA en el quinto mes del año. "Lo seguro es abajo de 8", enfatizan.

Para los próximos seis meses, de junio a noviembre, los analistas del mercado proyectan un techo para la inflación mensual del 8% (junio y octubre), y un piso del 7,6% (noviembre), es decir, corrigieron al alza los valores esperados para todos los meses relevados, entre 0,7 p.p. y 1,6 p.p.

REM del BCRA: inflación para los próximos 12 meses, arriba del 170%

Respecto de la encuesta anterior, la previsión de inflación para los próximos 12 meses, que contempla buena parte del primer semestre del próximo gobierno, se elevó hasta 171,1% i.a. (+24,6 p.p. respecto del REM previo).

En tanto, la inflación proyectada para los próximos 24 meses (entre junio de 2024 y mayo de 2025) disminuyó hasta 70,0% i.a. (-3,0 p.p. respecto del REM anterior).

REM del BCRA: dólar oficial

El tipo de cambio nominal mayorista promedio mensual de días hábiles se ubicó en $231,19 por dólar en mayo de 2023. El pronóstico de quienes responden el REM indica una suba mensual de $16,92 (+7,3% mensual) por dólar, hasta $248,11 por dólar en junio.

A su vez, la variación del tipo de cambio nominal prevista por los participantes del REM es de 136,4% i.a. para diciembre, alcanzando $408,68 a fines de 2023. Respecto de la encuesta previa, se evidenciaron correcciones al alza en todos los meses siguientes.

Por su parte, la proyección de los analistas para diciembre de 2024 se ubicó en $917,54 por dólar.

El promedio de quienes mejor pronosticaron en el pasado esta variable para el corto plazo indicó que el tipo de cambio nominal para diciembre de 2023 se ubicaría en $412,37, mayor en $3,69 al conjunto de participantes del REM y superior al valor que pronosticaban a fines del mes pasado quienes componían el TOP-10 (+$16,37).

REM del BCRA: PBI

Quienes participan del REM proyectan una caída real del Producto Bruto Interno (PBI) para 2023 de 3% i.a., reduciendo su pronóstico de retroceso respecto al valor contemplado en el REM previo en 0,1 p.p.

En tanto, para 2024, los analistas esperan una baja anual del PBI de 0,3%, lo que implica una mayor caída del PIB en 0,1 p.p. respecto de la encuesta anterior. Para 2025, los participantes de la encuesta indicaron que proyectan un crecimiento de 2,7% del PBI real (+0,2 p.p. en relación con la encuesta previa).

Los analistas estiman que durante el primer trimestre del año 2023 el PBI habría crecido 0,8% s.e., implicando una corrección del pronóstico de variación del nivel de actividad de +1,5 p.p. con respecto a la encuesta previa.

Producto de la sequía que golpeó fuertemente las exportaciones de productos agricolas, los analistas esperan que durante el segundo trimestre de 2023 haya una contracción de 3,1% s.e. del nivel de actividad (1,2 p.p. más de contracción que en el relevamiento anterior).

La variación del PBI pronosticada para el tercer trimestre de 2023 es de -0,8% trimestral s.e., es decir, una corrección a la baja del pronóstico de variación del nivel de actividad de 0,8 p.p. con respecto a la encuesta previa.

REM del BCRA: tasa de interés

Quienes participan del REM prevén que la tasa de interés nominal anual (TNA) correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo en bancos privados, de más de un millón de pesos, BADLAR promedio de días hábiles de mayo (90,05%) aumentará 3,15 p.p. en junio (93,20%).

En comparación con la encuesta previa, hubo correcciones al alza en las estimaciones relevadas para los meses próximos hasta diciembre próximo de entre 7 y 8,25 p.p. Se prevé un nivel de 97% en diciembre (+8,25 p.p. respecto de la encuesta previa).