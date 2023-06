La inflación en CABA se desaceleró y tocó el 7,5% en mayo

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 6,6%, con una incidencia de 1,22 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de:

Leche, productos lácteos y huevos (12,2%)

Pan y cereales (10,1%)

En menor medida, se destacaron las alzas en Azúcar, repostería y postres (11,1%) y en Carnes y derivados (2,0%).

inflacion2.JPG

Transporte registró una suba de 7,6% e incidió 0,76 p.p., debido a los incrementos en los valores de los automóviles, en la tarifa del viaje en taxi5 (que entró en vigencia el 6 de mayo) y en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar.

Restaurantes y hoteles promedió un alza de 6,6%, con una incidencia de 0,75 p.p., por los aumentos en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida, parcialmente compensados con las caídas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles.

Salud aumentó 6,2% e incidió 0,51 p.p., por ajustes en las cuotas de medicina prepaga y, en menor medida, por incrementos en los valores de los medicamentos.

inflacion.JPG

En cuanto a los precios de los productos estacionales anotó un incremento del 3,5% en el mes. En tanto, los regulados promediaron una suba de 10,3%, principalmente por los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de electricidad. Le siguieron en importancia, los incrementos en las cuotas de medicina prepaga, en el servicio residencial del gas natural por red y en el valor del viaje en taxi. En términos interanuales, este agregado se aceleró hasta 113,1% i.a. (+9,9 p.p.).

"El dato de mayo fue un buen dato, marcando una desaceleración de 0.3 p.p. respecto al mes anterior cuando se ubicó en 7.8%. Si bien el dato es positivo, lo que traccionó la baja fueron los productos estacionales que registraron una suba del 3.5% y dentro de las categorias destacó alimentos que marcó un aumento del 6.6%. En particular las carnes y las frutas y verduras mostraron aumentos menores al promedio, lo que contuvo el dato", analizó Rocío Bisang, economista de Eco Go consultada por Ámbito.

"Sin embargo los desbalances macro están lejos de estar resueltos, la volatilidad de los productos frescos jugó a favor este mes pero puede no ser asi en los proximos meses (en particular considerando que todavia hay sobreoferta de carne por la sequía). Para el IPC nacional tenemos una estimacion del 9.2%, si bien es bastante mas alta, parte de eso tiene que ver con que el mes pasado nos quedamos cortos en la estimación", agregó.

"Pero tambien parte creemos que tiene que ver con la diferencia que hay en caba y el resto del pais en términos de abastecimiento de alimentos. En CABA los supermercados contienen via Precios Justos, en alguna medida, los precios, cosa que no pasa en el interior donde los comercios de cercania por estar excluidos del programa y no verse beneficiados por los menores costos, manejan precios mas elevados", concluyó.