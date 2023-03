Qué son las wealthtech y por qué este sector podría ayudar a invertir a cualquier ciudadano

La principal diferencia con las fintech es que las primeras conectan las finanzas con la tecnología para que los consumidores puedan usar, gastar y recibir su dinero a través de ellas. Las wealthtech, en cambio, tienen como objetivo ofrecer soluciones digitales para mejorar la forma de administrar e invertir el dinero de cada ciudadano o de una empresa.

Mónica Martinez, Chief Innovation Officer en Vector Casa de Bolsa, una institución con servicios y productos especializados para inversionistas individuales y empresas, a su turno, explicó cómo ve el panorama de las wealthtech. "El paso de fintech a wealthtech tiene 4 grandes actores. El primero es la propia evolución de la tecnología. El segundo es el cambio de hábitos y el comportamiento. El tercero es el acceso a la inversión. El cuarto es la evolución de la regulación", dijo.

Y luego fue ampliando. "La tecnología nos permitió personalizar en el servicio y en la asesoría financiera al cliente. En cuanto al consumo, el Covid-19 aceleró mucho el tema de la economía digital", dijo y luego diferenció las capas generacionales: "Los millenials tienen capacidad de compra y de inversión y tienen una exigencia de experiencia digital que los anteriores, que somos migrantes digitales, no la tenemos".

En cuanto al acceso a la inversión, especificó que "hace 15 años era como cruzar el desierto, en el 2021 tuvimos una gran fiesta mundial, y en el 2022 empezamos a hacer una corrección". "En cuanto al último punto ningún regulador es fácil pero sí estamos avanzando", definió Martinez, Chief Innovation Officer en Vector Casa de Bolsa.

Por su parte, Valdemaro Mendoza Co-founder y CEO de tyba Colombia, una app de servicios digitales, dio dos claves para que continúe el desarrollo del sector. "Para poder crear un negocio de inversiones, necesitás primero que existan las cuentas bancarias; realmente no hay ningún modelo exitoso donde se haya que bancarizar a través de la inversión", ya que, amplió, la inclusión financiera de los últimos años permitió que se desarrolle este negocio.

Y también destacó que "existe ahora una clase media que hace 20 años no era tan grande. Y estos productos de inversiones son productos para la clase media".

Omar Larré, Chief Investment Officer (CIO) y cofundador de Fintual, una administradora General de Fondos, opinó a su turno que "básicamente ahora hay más cuentas porque se pudo digitalizar más con la pandemia; pese a esto un 89% de las transacciones en México aún son en efectivo. Las wealthtech permiten acercar a las personas que están en la parte de abajo de la escala social, darle un servicio de ahorro e inversión cuando antes se los veía como personas que solo podían acceder a un préstamo".

"Antes se consideraba que si vos invertías tenías mucha capacidad de ahorro. Lo cuál no es cierto. Porque cada persona define cómo quiere ahorrar de acuerdo a su ingreso. Por eso que no hay que limitar el ahorro y la inversión a solamente el 20% de las personas más ricas", amplió.

En cuánto a la pregunta de Ámbito sobre cuál es el futuro de su compañía expresó: "El 95% de mis clientes tienen menos de 45 años. Claramente el modelo digital no atiende a las personas de más de 45 años. Uno de mis retos es crear un modelo para estas personas. Va a terminar siendo un modelo híbrido, donde se sume la interacción con un ser humano. Para ese segmento el hablar con un humano genera mucho valor y en el espíritu de ser digitales nos fuimos al extremo de que no le hablemos a nadie".

"Yo me uní a este sector por la frustración de que si no tenés 1 millon de dólares no tenés buenos productos de inversión. Esperamos que nuestro portafolio se siga ampliando y vamos a lanzar un producto para que desde 1 dólar puedan invertir en cualquier activo en la Bolsa de Nueva York", cerró.

