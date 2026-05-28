Sólo el 10% de los trabajadores puede invertir: por qué definir un objetivo es clave para no perder dinero

Dentro de ese pequeño grupo, las preferencias son variadas: algunos optan por dólares y otros por invertir su dinero en FCI, plazos fijos o acciones.

Dentro de ese pequeño grupo, las preferencias son variadas: algunos optan por dólares y otros por invertir su dinero en FCI, plazos fijos o acciones.

En un contexto donde el salario todavía corre detrás de la inflación y el ahorro se volvió un desafío para gran parte de los argentinos, un reciente informe de Bumeran reveló un dato llamativo: apenas el 10% de los trabajadores locales logra invertir sus ahorros .

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Y dentro de ese pequeño grupo, las preferencias son variadas: algunos optan por dólares (16%) y otros por fondos comunes de inversión (30%), plazos fijos (9%) o acciones (15%).

Sin embargo, todavía surge la pregunta de qué deben hacer quienes logran ahorrar para que su dinero no pierda valor . Para especialistas financieros, la respuesta no pasa únicamente por elegir un instrumento de moda, sino por algo mucho más básico: tener un objetivo claro.

Fernando Villar , asesor financiero independiente, explicó a Ámbito que el primer paso antes de invertir es entender para qué se ahorra . “Una persona que en ese momento tenía la capacidad de ahorrar, lo lógico es que vaya hacia algún objetivo determinado. Entonces, en base al objetivo va a convenir que la persona se mantenga en pesos o se dolarice”, sostuvo.

El ejecutivo remarcó que no existe una única estrategia válida para todos los casos : “No es lo mismo querer irse de vacaciones en el verano que viene, como que la persona quiera comprarse un auto durante este año o una casa dentro de algunos años”.

En ese sentido, señaló que el horizonte temporal es clave para decidir tanto la moneda de ahorro como el nivel de riesgo que puede asumir cada inversor.

Por ejemplo, quienes tienen metas de corto plazo suelen inclinarse por instrumentos en pesos, mientras que quienes buscan preservar valor en el largo plazo muchas veces priorizan activos dolarizados.

En esta línea, el consultor Mariano Pantanetti, coincidió en que uno de los errores más frecuentes es invertir sin una planificación concreta. “El que invierte y no tiene un objetivo, invierte a los ponchazos o de manera aleatoria o va cambiando según las modas por ahí está utilizando una estrategia que es subóptima para su objetivo y eso hace que se frustre y pierda dinero", relató.

Captura de pantalla 2026-05-27 133609 Dentro de ese pequeño grupo, las preferencias son variadas: algunos optan por dólares y otros por invertir su dinero en FCI, plazos fijos o acciones.

El especialista utiliza un ejemplo cotidiano para explicar cómo debe definirse una meta financiera. “Si yo quiero bajar de peso, eso es una intención. Si quiero bajar cinco kilos en seis meses, tengo intención, medida y plazo”, explicó. Según Pantanetti, esa misma lógica debe aplicarse a las inversiones.

Fondos comunes o cuenta comitente

Tras establecer objetivos y necesidades, los ahorristas podrían optar por la suscripción a fondos comunes de inversión debido a las importantes ventajas que ofrecen, como la diversificación y la gestión profesional.

“Se puede ir hacia fondos comunes de inversión, que en base al fondo va a determinar moneda, riesgos y, por ende, va a tener un profesional de las finanzas que va a estar administrando los ahorros con un objetivo determinado”, indicó.

La otra alternativa es abrir una cuenta comitente en un agente de bolsa. Según Villar, esa opción brinda mayor flexibilidad y permite construir estrategias más personalizadas.

“Una misma cuenta comitente puede servir para realizar inversiones de corto plazo como de largo plazo, con mayor o menor riesgo, armando un portafolio que vaya de acuerdo exactamente a los intereses de cada inversor”, afirmó.

Educación financiera y asesoramiento

Por su parte, Pantanetti subrayó la importancia de capacitarse de manera constante. “Siempre estudiar un poquito todos los días. Leer la prensa, leer algún libro relacionado al tema, hacer un webinario o ver un video”, recomendó.

No obstante, advirtió sobre el crecimiento de supuestos gurúes financieros en redes sociales. “Abundan influencers que no saben nada. Algunos saben y otros no, pero es difícil identificar cuál es cuál”, alertó.

Por lo tanto, hay que verificar las credenciales de los tutores y buscar "docentes que estén formados académicamente y preferentemente certificados por alguna institución".