Real blue: a cuánto opera este jueves 11 de septiembre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

Precio del real y del real blue.

El real blue opera a $258,75 para la compra y a $269,75 para la venta, este jueves 11 de septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negocia a $259 para la compra y a $274 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $356,20 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 11 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar sube $7,50 y opera a $1.431.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar blue cotiza a $1.400 para la venta y la brecha con el oficial mayorista vuelve a quedar en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.435,27 y la brecha contra el mayorista es de 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.442,15, por lo cual la brecha es de 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.872.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,11, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.533, según Binance.