Real blue: a cuánto opera este jueves 13 de agosto

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cerró a $229,75 para la compra y a $241,75 para la venta, este jueves 14 de agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negoció a $240 para la compra y a $250 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $325 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $13 y cerró a $1.300.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, jueves 14 de agosto

Los contratos de dólar futuro anotan mayoría de bajas este jueves. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.332 y que en diciembre llegará hasta los $1.502.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 14 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.320 y la brecha con el oficial se ubicó en 1,5%.

Valor del MEP hoy, jueves 14 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.294,49 y el spread con el oficial volvió a terreno negativo.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 14 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.298,55 y la brecha pasó nuevamente a terreno negativo.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.308,20, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.193, según Binance.