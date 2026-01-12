El real blue opera a $276,75 para la compra y a $287,75 para la venta, este lunes 12 de enero.
Real blue: a cuánto opera este lunes 12 de enero
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
El real paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
El real oficial marcó los $269 para la compra y a $284 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, se ubicó a un valor de $369,2.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 12 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.465.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 12 de enero
El dólar blue bajó $5 y cotiza a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Valor del CCL hoy, lunes 12 de enero
El dólar CCL se ubica a $1.525,69 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,1%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 12 de enero
El dólar MEP opera a $1.489,42 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 12 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 12 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.521,93, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 12 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.392,77, según Binance.
