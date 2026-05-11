Comenzó el Hot Sale 2026 en Argentina y, hasta el 13 de mayo, más de 800 marcas y plataformas de venta online ofrecerán descuentos imperdibles en productos de tecnología, indumentaria, viajes, electrodomésticos, hogar y supermercados.
Empezó el Hot Sale 2026: cómo hacer compras inteligentes, sin caer en sobreprecios y estafas
Del 11 al 13 de mayo, más de 800 marcas ofrecerán descuentos, cuotas sin interés y envíos gratuitos, especialmente en rubros como tecnología y electrodomésticos.
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El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), también suma cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos.
Sin embargo, detrás de las grandes ofertas, también aparecen las dudas entre los consumidores: si los precios realmente bajaron, si los planes de financiación convienen o si algunas oportunidades de ahorro son aumentos disfrazados de rebajas.
Por eso, los especialistas lanzaron una serie de recomendaciones para evitar las estafas. ¡Descubrílas!
Hot Sale 2026: categorías disponibles
El Hot Sale 2026 estará organizado en 11 grandes categorías, lo que permite encontrar productos de forma más rápida. Entre las principales se encuentran:
- Electro y Tecnología
- Viajes
- Indumentaria y Calzado
- Hogar, Muebles y Decoración
- Supermercado y Consumo Masivo
- Salud y Belleza
- Deportes y Fitness
- Bebés y Niños
- Motos y Autos
- Servicios
- Gastronomía y Bodegas
En total, habrá más de 15.000 ofertas activas y el 48% de las empresas participantes son pymes. Dentro del sitio web oficial (https://www.hotsale.com.ar/), podes encontrar toda la información detallada.
Cómo evitar caer en sobreprecios
Uno de los principales problemas que aparecen cada Hot Sale tiene que ver con las supuestas ofertas. Muchos consumidores sospechan de aumentos previos al evento que luego se presentan como descuentos importantes.
En este contexto, los especialistas en consumo recomiendan no dejarse llevar únicamente por el porcentaje de rebaja y prestar mucha atención a todas las condiciones de compra. Entre los consejos, se destacan:
- Anticiparse al evento: antes de que empiece el Hot Sale, investigá modelos, precios y características.
- Priorizá la financiación: muchas marcas ofrecerán planes de 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés.
- Revisá el precio final: a veces, un gran descuento no siempre significa una buena compra. En muchas ocasiones, el valor original fue aumentado previamente o el costo de envío termina encareciendo el producto.
- Aprovechá los momentos clave: las mejores ofertas no siempre están disponibles todo el tiempo, y las franjas como “Noche Bomba” o el cierre del evento suelen concentrar los mayores descuentos.
- Compará entre marcas y tiendas: el mismo televisor puede tener precios distintos según la tienda. Podés usar los filtros para no pagar de más.
- Verificá costos ocultos: los usuarios se enfocan únicamente en el precio publicado y descubren cargos adicionales recién al momento de pagar. Antes de finalizar la compra es importante revisar los gastos de envío, tiempos de entrega, intereses en cuotas, costos administrativos y políticas de devolución.
- Evitá las compras impulsivas: frases como “últimas unidades” o “oferta por tiempo limitado” buscan acelerar decisiones, por eso es ideal tomarse unos minutos para comparar, pensar si el producto realmente es necesario y no caer en comprar únicamente por el miedo a perder una supuesta oportunidad.
Evitá estafas durante el Hot Sale
Cada edición del Hot Sale viene acompañada por un aumento de intentos de estafa, ya que los delincuentes aprovechan el gran volumen de usuarios que realizan compras por internet.
Para evitar caer en la trampa, Mercado Libre lanzó una lista de recomendaciones a tener en cuenta antes de realizar un pedido en su sitio web, pero aplican para todas las marcas y tiendas:
- Comprar únicamente en sitios oficiales: siempre ingresá desde el sitio del Hot Sale o las páginas de las marcas porque muchos fraudes comienzan con enlaces enviados por WhatsApp, redes sociales o correos electrónicos que redirigen a webs falsas muy similares a las originales.
- Verificá que el sitio sea seguro: revisá que la página tenga protocolo de seguridad “https://” y el ícono de candado en el navegador.
- Desconfiá de ofertas muy baratas: si una promoción parece demasiado buena para ser real, probablemente haya algo sospechoso detrás. Los precios extremadamente bajos en productos de alta demanda suelen utilizarse para captar a compradores desprevenidos.
- No compartir datos personales fuera del sitio web: las plataformas oficiales nunca solicitan claves bancarias, códigos de seguridad ni información sensible por WhatsApp o redes sociales.
- Evitá transferencias directas a cuentas personales y utilizá únicamente medios de pago oficiales y reconocidos.
- Revisá la reputación y calificaciones del vendedor: chequeá las opiniones de otros compradores, la cantidad de ventas realizadas y tiempo de actividad del vendedor para evitar riesgos.
- Analizá las condiciones de compra: verificá los costos y tiempos de envío, las políticas de cambio o devolución, y la garantía del producto antes de confirmar el pago.
- Guardá los comprobantes: conservá capturas de pantalla, comprobantes de pago y correos de confirmación para cualquier reclamo posterior.
- Seguir el envío desde las apps o sitios oficiales para evitar caer en enlaces falsos relacionados con supuestos problemas de entrega
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