Empezó el Hot Sale 2026: cómo hacer compras inteligentes, sin caer en sobreprecios y estafas

Del 11 al 13 de mayo, más de 800 marcas ofrecerán descuentos, cuotas sin interés y envíos gratuitos, especialmente en rubros como tecnología y electrodomésticos.

Comenzó el Hot Sale 2026 en Argentina y, hasta el 13 de mayo, más de 800 marcas y plataformas de venta online ofrecerán descuentos imperdibles en productos de tecnología, indumentaria, viajes, electrodomésticos, hogar y supermercados.

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El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , también suma cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos.

Sin embargo, detrás de las grandes ofertas, también aparecen las dudas entre los consumidores: si los precios realmente bajaron, si los planes de financiación convienen o si algunas oportunidades de ahorro son aumentos disfrazados de rebajas .

Por eso, los especialistas lanzaron una serie de recomendaciones para evitar las estafas . ¡Descubrílas!

Hot Sale 2026: categorías disponibles

El Hot Sale 2026 estará organizado en 11 grandes categorías, lo que permite encontrar productos de forma más rápida. Entre las principales se encuentran:

Electro y Tecnología

Viajes

Indumentaria y Calzado

Hogar, Muebles y Decoración

Supermercado y Consumo Masivo

Salud y Belleza

Deportes y Fitness

Bebés y Niños

Motos y Autos

Servicios

Gastronomía y Bodegas

En total, habrá más de 15.000 ofertas activas y el 48% de las empresas participantes son pymes. Dentro del sitio web oficial (https://www.hotsale.com.ar/), podes encontrar toda la información detallada.

Compras Online La IA dejó de ser una herramienta de atención al cliente y tomó un rol más activo en el ecommerce. Imagen: Freepik

Cómo evitar caer en sobreprecios

Uno de los principales problemas que aparecen cada Hot Sale tiene que ver con las supuestas ofertas. Muchos consumidores sospechan de aumentos previos al evento que luego se presentan como descuentos importantes.

En este contexto, los especialistas en consumo recomiendan no dejarse llevar únicamente por el porcentaje de rebaja y prestar mucha atención a todas las condiciones de compra. Entre los consejos, se destacan:

Anticiparse al evento: antes de que empiece el Hot Sale, investigá modelos, precios y características .

antes de que empiece el Hot Sale, investigá . Priorizá la financiación: muchas marcas ofrecerán planes de 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés .

muchas marcas ofrecerán planes de . Revisá el precio final: a veces, un gran descuento no siempre significa una buena compra. En muchas ocasiones, el valor original fue aumentado previamente o el costo de envío termina encareciendo el producto.

a veces, un gran descuento no siempre significa una buena compra. En muchas ocasiones, el valor original fue aumentado previamente o el termina encareciendo el producto. Aprovechá los momentos clave: las mejores ofertas no siempre están disponibles todo el tiempo, y las franjas como “Noche Bomba” o el cierre del evento suelen concentrar los mayores descuentos.

las mejores ofertas no siempre están disponibles todo el tiempo, y las franjas como “Noche Bomba” o el cierre del evento suelen concentrar los mayores descuentos. Compará entre marcas y tiendas: el mismo televisor puede tener precios distintos según la tienda. Podés usar los filtros para no pagar de más.

el mismo televisor puede tener precios distintos según la tienda. Podés usar los para no pagar de más. Verificá costos ocultos: los usuarios se enfocan únicamente en el precio publicado y descubren cargos adicionales recién al momento de pagar. Antes de finalizar la compra es importante revisar los gastos de envío, tiempos de entrega, intereses en cuotas, costos administrativos y políticas de devolución.

los usuarios se enfocan únicamente en el precio publicado y descubren cargos adicionales recién al momento de pagar. Antes de finalizar la compra es importante revisar los gastos de envío, tiempos de entrega, intereses en cuotas, costos administrativos y políticas de devolución. Evitá las compras impulsivas: frases como “últimas unidades” o “oferta por tiempo limitado” buscan acelerar decisiones, por eso es ideal tomarse unos minutos para comparar, pensar si el producto realmente es necesario y no caer en comprar únicamente por el miedo a perder una supuesta oportunidad.

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Evitá estafas durante el Hot Sale

Cada edición del Hot Sale viene acompañada por un aumento de intentos de estafa, ya que los delincuentes aprovechan el gran volumen de usuarios que realizan compras por internet.

Para evitar caer en la trampa, Mercado Libre lanzó una lista de recomendaciones a tener en cuenta antes de realizar un pedido en su sitio web, pero aplican para todas las marcas y tiendas: