Inflación 2026: cuánto cuesta llenar el changuito de supermercado en cada provincia

El costo de una canasta mensual para una familia tipo volvió a subir en abril, con fuertes diferencias regionales.

El costo de l “changuito federal” volvió a subir en abril y dejó en evidencia una creciente dispersión de precios entre las distintas provincias del país . Según un informe reciente, las mayores subas mensuales se registraron en La Pampa y San Luis, mientras que las canastas más caras continúan concentrándose en la Patagonia.

La medición realizada por la consultora Analytica corresponde a una canasta de alimentos y bebidas representativa del consumo mensual de una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores. Para garantizar comparabilidad, el relevamiento toma los mismos productos, marcas y cantidades en todas las provincias.

Durante abril, el mayor incremento mensual del changuito se registró en La Pampa, con una suba del 3,2%, seguida por San Luis , con un avance del 2,8%. En el otro extremo, Formosa mostró el menor aumento del país, con apenas un 0,9%.

En la comparación interanual, las provincias patagónicas volvieron a encabezar el ranking de mayores aumentos. Tierra del Fuego registró una suba del 35,6%, seguida por Chubut (+34,9%) y Santa Cruz (+34,2%). Por el contrario, las menores variaciones se observaron en Tucumán (+28,8%) y Catamarca (+28,7%).

Patagonia, la región más cara del país

El informe también mostró que las provincias del sur siguen liderando ampliamente el ranking de canastas más costosas del país. Santa Cruz registró el changuito más caro de Argentina, con un costo mensual de $984.263. Detrás se ubicaron Chubut ($968.415), Tierra del Fuego ($960.700), Río Negro ($931.368) y Neuquén ($911.677).

En cambio, las compras más económicas se registraron en Misiones ($867.273), la Ciudad de Buenos Aires ($861.094) y el Conurbano bonaerense ($861.050). Según Analytica, parte de esta dispersión se explica por el diferente costo de vida entre regiones y por los niveles salariales.

“La Patagonia concentra las canastas más costosas, lo que coincide con ser también la región de salarios más elevados”, señaló el reporte. En ese sentido, Santa Cruz aparece como el caso más representativo: posee la canasta más cara del país, pero también uno de los salarios promedio privados más altos, sólo por detrás de Neuquén. Al interior de la canasta, el relevamiento detectó nuevas subas generalizadas en productos básicos.

Uno de los incrementos más marcados volvió a darse en el aceite de girasol, con aumentos de entre 2% y 4% en casi todas las provincias, aunque en Jujuy la suba alcanzó el 5,3%. También se destacaron los aumentos en los bidones de agua, con variaciones de entre 2% y 4% en todo el país.

Por el contrario, otros productos mostraron mayor estabilidad. El pan lactal prácticamente no registró cambios en la mayoría de las provincias, salvo leves incrementos en Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Juan, Santiago del Estero y La Pampa. Algo similar ocurrió con la suprema de pollo empaquetada, que se mantuvo prácticamente sin variaciones significativas a nivel nacional.

El impacto sobre el salario real

El informe también analizó cuánto pesa el changuito sobre dos salarios promedio registrados en cada provincia y detectó un deterioro del poder adquisitivo en gran parte del país. Los casos más críticos fueron Chubut y Jujuy, donde la incidencia de la canasta sobre los ingresos aumentó dos puntos porcentuales.

Sin embargo, algunas provincias del norte mostraron una mejora relativa frente a la evolución de los precios. Entre ellas se destacaron Formosa, Catamarca, La Rioja y Tucumán, donde el peso del changuito sobre los salarios logró reducirse.