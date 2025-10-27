El real blue opera a $261,75 para la compra y a $273,75 para la venta, este lunes 27 de octubre.
Real blue: a cuánto opera este lunes 27 de octubre
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
Real blue: a cuánto opera este viernes 24 de octubre
Real blue: a cuánto opera este jueves 23 de octubre
El real paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
El real oficial se negocia a $250 para la compra y a $265 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $344,50.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 27 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.380, y baja a $112 (-7,5%) por unidad respecto al viernes.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 27 de octubre
El dólar blue baja $115 y cotiza a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 2,2%.
Valor del MEP hoy, lunes 27 de octubre
El dólar MEP baja $132 a $1.417 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 2,7%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 27 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede $139 y opera a $1.428,16 y la brecha con el dólar oficial es del 3,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.437,35, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.784,9, según Binance.
