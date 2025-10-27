Real blue: a cuánto opera este lunes 27 de octubre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue opera a $261,75 para la compra y a $273,75 para la venta , este lunes 27 de octubre.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial se negocia a $250 para la compra y a $265 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $344,50 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 27 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.380, y baja a $112 (-7,5%) por unidad respecto al viernes.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 27 de octubre

El dólar blue baja $115 y cotiza a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 2,2%.

Valor del MEP hoy, lunes 27 de octubre

El dólar MEP baja $132 a $1.417 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 2,7%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 27 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede $139 y opera a $1.428,16 y la brecha con el dólar oficial es del 3,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.437,35, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.784,9, según Binance.