El conductor de televisión David Kavlin debió ser operado de urgencia luego de sufrir un infarto y paro cardíaco en el traslado a la clínica donde lo llevaron de urgencia este domingo.
28 de diciembre 2025 - 14:34
David Kavlin sufrió un infarto y fue operado de urgencia: cómo sigue su estado de salud y qué se sabe hasta ahora
La noticia fue dada a conocer por medios periodísticos este domingo.
La noticia fue dada a conocer por El Ejército de LAM y replicada por Ángel De Brito, el conductor del ciclo de América TV.
Noticia en desarrollo.-
