David Kavlin sufrió un infarto y fue operado de urgencia: cómo sigue su estado de salud y qué se sabe hasta ahora









La noticia fue dada a conocer por medios periodísticos este domingo.

El conductor de televisión David Kavlin debió ser operado de urgencia luego de sufrir un infarto y paro cardíaco en el traslado a la clínica donde lo llevaron de urgencia este domingo.

La noticia fue dada a conocer por El Ejército de LAM y replicada por Ángel De Brito, el conductor del ciclo de América TV.

Noticia en desarrollo.-

Temas Televisión

infarto

Salud