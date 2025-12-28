J.P. Morgan apuesta por un 2026 selectivo en Wall Street: cuáles son sus acciones favoritas

El banco prevé un mercado “polarizado” en 2026 y apuesta por acciones con crecimiento estructural, balances robustos y capacidad de sostener márgenes en un contexto de mayor incertidumbre.

Las más elegidas por el J.P Morgan para invertir en 2026.

Los estrategas de J.P. Morgan Chase & Co. encaran el cierre de año con optimismo, aunque con una advertencia clara para los inversores: 2026 no será un mercado para estrategias indiscriminadas. Según el banco, el próximo ejercicio estará atravesado por una creciente polarización entre ganadores y perdedores, lo que ampliará las diferencias de desempeño entre compañías y obligará a afinar la selección de activos.

En ese escenario, JP Morgan recomienda concentrarse en acciones con fundamentos sólidos , exposición a motores de crecimiento de largo plazo y capacidad para atravesar un contexto todavía marcado por la incertidumbre macroeconómica, los cambios regulatorios y las tensiones cíclicas. Inteligencia artificial, centros de datos, infraestructura, electrificación y eficiencia operativa aparecen como los grandes ejes que ordenan su estrategia para 2026.

Dentro del sector industrial , el banco identifica oportunidades en empresas vinculadas a la inversión en infraestructura, logística y transición energética.

En consumo discrecional, la apuesta es más quirúrgica. JP Morgan prioriza compañías con marcas consolidadas, poder de fijación de precios y modelos de negocio capaces de sostener márgenes aun en contextos de menor dinamismo.

AutoZone

Carvana

Celsius Holdings

Dana

DraftKings

McCormick

Mohawk Industries

Ralph Lauren

Starbucks

United Airlines

Viking Holdings

El sector energético también ocupa un lugar relevante en la cartera recomendada.

JP Morgan mantiene una visión constructiva sobre el sector energético, especialmente en empresas bien posicionadas frente a la transición energética y la demanda de infraestructura:

Devon Energy

Entergy Corp

ExxonMobil

GE Vernova

Schlumberger

Williams

En el frente financiero, JP Morgan se inclina por bancos, aseguradoras y firmas de servicios financieros con diversificación de ingresos y exposición a una eventual desregulación en Estados Unidos.

Allstate

CBRE Group

Charles Schwab

Citi

Globe Life

TPG RE Finance Trust

Valley National Bancorp

citi Citibank es uno de los bancos recomendados por JP Morgan Reuters

El sector salud aparece como uno de los más atractivos a mediano plazo. El banco destaca las siguientes:

La salud aparece como uno de los sectores con mayor potencial estructural, especialmente en biotecnología y equipamiento médico:

Amicus Therapeutics

Boston Scientific

CVS Health

Eli Lilly & Company

Revolution Medicines

Thermo Fisher Scientific

Xenon Pharmaceuticals

Telecomunicaciones y medios, por su parte, ofrecen oportunidades selectivas en infraestructura digital, contenidos y plataformas con escala, mientras que en tecnología se concentra buena parte del entusiasmo del banco. Allí, la inteligencia artificial actúa como hilo conductor, impulsando a empresas de semiconductores, software, ciberseguridad, análisis de datos y medios de pago.

En este segmento, el atractivo pasa por infraestructura digital y plataformas con escala:

AT&T

Digital Realty Trust

Disney

Roku

El mayor consenso positivo del banco se concentra en tecnología, con énfasis en inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad y pagos:

Alphabet

Arista

Bright Horizons

Broadcom

Guidewire

KLA Corporation

LendingClub

Palo Alto Networks

Salesforce

Synopsys

TransUnion

Visa

De cara al próximo año, el banco anticipa un liderazgo más repartido que en 2025 y un mercado más exigente, en el que la calidad volverá a imponerse sobre la cantidad. En un contexto atravesado por la política económica estadounidense, posibles cambios regulatorios y una carrera global por la inteligencia artificial, la recomendación es clara: menos apuestas generales y más convicción en compañías bien posicionadas para el largo plazo.