Los estrategas de J.P. Morgan Chase & Co. encaran el cierre de año con optimismo, aunque con una advertencia clara para los inversores: 2026 no será un mercado para estrategias indiscriminadas. Según el banco, el próximo ejercicio estará atravesado por una creciente polarización entre ganadores y perdedores, lo que ampliará las diferencias de desempeño entre compañías y obligará a afinar la selección de activos.
J.P. Morgan apuesta por un 2026 selectivo en Wall Street: cuáles son sus acciones favoritas
El banco prevé un mercado “polarizado” en 2026 y apuesta por acciones con crecimiento estructural, balances robustos y capacidad de sostener márgenes en un contexto de mayor incertidumbre.
En ese escenario, JP Morgan recomienda concentrarse en acciones con fundamentos sólidos, exposición a motores de crecimiento de largo plazo y capacidad para atravesar un contexto todavía marcado por la incertidumbre macroeconómica, los cambios regulatorios y las tensiones cíclicas. Inteligencia artificial, centros de datos, infraestructura, electrificación y eficiencia operativa aparecen como los grandes ejes que ordenan su estrategia para 2026.
Cuáles son los oportunidades que ve JP Morgan, sector por sector
Dentro del sector industrial, el banco identifica oportunidades en empresas vinculadas a la inversión en infraestructura, logística y transición energética.
Sus preferidas son:
Boeing
Canadian Pacific Kansas City
Caterpillar
CRH
Valmont
Vertiv
En consumo discrecional, la apuesta es más quirúrgica. JP Morgan prioriza compañías con marcas consolidadas, poder de fijación de precios y modelos de negocio capaces de sostener márgenes aun en contextos de menor dinamismo.
AutoZone
Carvana
Celsius Holdings
Dana
DraftKings
McCormick
Mohawk Industries
Ralph Lauren
Starbucks
United Airlines
Viking Holdings
El sector energético también ocupa un lugar relevante en la cartera recomendada.
JP Morgan mantiene una visión constructiva sobre el sector energético, especialmente en empresas bien posicionadas frente a la transición energética y la demanda de infraestructura:
Devon Energy
Entergy Corp
ExxonMobil
GE Vernova
Schlumberger
Williams
En el frente financiero, JP Morgan se inclina por bancos, aseguradoras y firmas de servicios financieros con diversificación de ingresos y exposición a una eventual desregulación en Estados Unidos.
Allstate
CBRE Group
Charles Schwab
Citi
Globe Life
TPG RE Finance Trust
Valley National Bancorp
El sector salud aparece como uno de los más atractivos a mediano plazo. El banco destaca las siguientes:
La salud aparece como uno de los sectores con mayor potencial estructural, especialmente en biotecnología y equipamiento médico:
Amicus Therapeutics
Boston Scientific
CVS Health
Eli Lilly & Company
Revolution Medicines
Thermo Fisher Scientific
Xenon Pharmaceuticals
Telecomunicaciones y medios, por su parte, ofrecen oportunidades selectivas en infraestructura digital, contenidos y plataformas con escala, mientras que en tecnología se concentra buena parte del entusiasmo del banco. Allí, la inteligencia artificial actúa como hilo conductor, impulsando a empresas de semiconductores, software, ciberseguridad, análisis de datos y medios de pago.
En este segmento, el atractivo pasa por infraestructura digital y plataformas con escala:
AT&T
Digital Realty Trust
Disney
Roku
El mayor consenso positivo del banco se concentra en tecnología, con énfasis en inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad y pagos:
Alphabet
Arista
Bright Horizons
Broadcom
Guidewire
KLA Corporation
LendingClub
Palo Alto Networks
Salesforce
Synopsys
TransUnion
Visa
De cara al próximo año, el banco anticipa un liderazgo más repartido que en 2025 y un mercado más exigente, en el que la calidad volverá a imponerse sobre la cantidad. En un contexto atravesado por la política económica estadounidense, posibles cambios regulatorios y una carrera global por la inteligencia artificial, la recomendación es clara: menos apuestas generales y más convicción en compañías bien posicionadas para el largo plazo.
