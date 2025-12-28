SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de diciembre 2025 - 14:20

J.P. Morgan apuesta por un 2026 selectivo en Wall Street: cuáles son sus acciones favoritas

El banco prevé un mercado “polarizado” en 2026 y apuesta por acciones con crecimiento estructural, balances robustos y capacidad de sostener márgenes en un contexto de mayor incertidumbre.

Las más elegidas por el J.P Morgan para invertir en 2026.

Las más elegidas por el J.P Morgan para invertir en 2026.

Depositphotos

Los estrategas de J.P. Morgan Chase & Co. encaran el cierre de año con optimismo, aunque con una advertencia clara para los inversores: 2026 no será un mercado para estrategias indiscriminadas. Según el banco, el próximo ejercicio estará atravesado por una creciente polarización entre ganadores y perdedores, lo que ampliará las diferencias de desempeño entre compañías y obligará a afinar la selección de activos.

En ese escenario, JP Morgan recomienda concentrarse en acciones con fundamentos sólidos, exposición a motores de crecimiento de largo plazo y capacidad para atravesar un contexto todavía marcado por la incertidumbre macroeconómica, los cambios regulatorios y las tensiones cíclicas. Inteligencia artificial, centros de datos, infraestructura, electrificación y eficiencia operativa aparecen como los grandes ejes que ordenan su estrategia para 2026.

Informate más

Cuáles son los oportunidades que ve JP Morgan, sector por sector

Dentro del sector industrial, el banco identifica oportunidades en empresas vinculadas a la inversión en infraestructura, logística y transición energética.

Sus preferidas son:

  • Boeing

  • Canadian Pacific Kansas City

  • Caterpillar

  • CRH

  • Valmont

  • Vertiv

En consumo discrecional, la apuesta es más quirúrgica. JP Morgan prioriza compañías con marcas consolidadas, poder de fijación de precios y modelos de negocio capaces de sostener márgenes aun en contextos de menor dinamismo.

  • AutoZone

  • Carvana

  • Celsius Holdings

  • Dana

  • DraftKings

  • McCormick

  • Mohawk Industries

  • Ralph Lauren

  • Starbucks

  • United Airlines

  • Viking Holdings

El sector energético también ocupa un lugar relevante en la cartera recomendada.

JP Morgan mantiene una visión constructiva sobre el sector energético, especialmente en empresas bien posicionadas frente a la transición energética y la demanda de infraestructura:

  • Devon Energy

  • Entergy Corp

  • ExxonMobil

  • GE Vernova

  • Schlumberger

  • Williams

En el frente financiero, JP Morgan se inclina por bancos, aseguradoras y firmas de servicios financieros con diversificación de ingresos y exposición a una eventual desregulación en Estados Unidos.

  • Allstate

  • CBRE Group

  • Charles Schwab

  • Citi

  • Globe Life

  • TPG RE Finance Trust

  • Valley National Bancorp

citi
Citibank es uno de los bancos recomendados por JP Morgan

Citibank es uno de los bancos recomendados por JP Morgan

El sector salud aparece como uno de los más atractivos a mediano plazo. El banco destaca las siguientes:

La salud aparece como uno de los sectores con mayor potencial estructural, especialmente en biotecnología y equipamiento médico:

  • Amicus Therapeutics

  • Boston Scientific

  • CVS Health

  • Eli Lilly & Company

  • Revolution Medicines

  • Thermo Fisher Scientific

  • Xenon Pharmaceuticals

Telecomunicaciones y medios, por su parte, ofrecen oportunidades selectivas en infraestructura digital, contenidos y plataformas con escala, mientras que en tecnología se concentra buena parte del entusiasmo del banco. Allí, la inteligencia artificial actúa como hilo conductor, impulsando a empresas de semiconductores, software, ciberseguridad, análisis de datos y medios de pago.

En este segmento, el atractivo pasa por infraestructura digital y plataformas con escala:

  • AT&T

  • Digital Realty Trust

  • Disney

  • Roku

El mayor consenso positivo del banco se concentra en tecnología, con énfasis en inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad y pagos:

  • Alphabet

  • Arista

  • Bright Horizons

  • Broadcom

  • Guidewire

  • KLA Corporation

  • LendingClub

  • Palo Alto Networks

  • Salesforce

  • Synopsys

  • TransUnion

  • Visa

De cara al próximo año, el banco anticipa un liderazgo más repartido que en 2025 y un mercado más exigente, en el que la calidad volverá a imponerse sobre la cantidad. En un contexto atravesado por la política económica estadounidense, posibles cambios regulatorios y una carrera global por la inteligencia artificial, la recomendación es clara: menos apuestas generales y más convicción en compañías bien posicionadas para el largo plazo.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias