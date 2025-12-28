La decisión que tomó Real Madrid con Franco Mastantuono para el mercado de pases de enero + Seguir en









El joven mediocampista argentino podría salir a préstamo ante la falta de continuidad en el primer equipo, aunque el club sigue confiando en su potencial.

Franco Mastantuono pierde terreno en el primer equipo

El futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid vuelve a generar atención en Europa. Según informó el periodista Fabrizio Romano, la dirigencia estudia la posibilidad de ceder al mediocampista argentino en el próximo mercado de pases, con el objetivo de que acumule minutos y siga su desarrollo, pese a que Xabi Alonso y la institución lo consideran parte central del proyecto deportivo.

Mastantuono llegó al club en agosto de 2025, tras cumplir 18 años, y debutó apenas cinco días después de su presentación oficial. En sus primeros meses jugó once partidos, pero su adaptación al fútbol europeo ha sido compleja. En los últimos dos meses apenas sumó 157 minutos en tres encuentros y quedó en el banco en cinco partidos, mientras la irrupción de Rodrygo en el sector derecho le quitó protagonismo.

Real Madrid confía en Mastantuono El Real Madrid mantiene plena confianza en el talento de Mastantuono y no contempla su venta definitiva. La cesión sería una medida temporal para que continúe ganando experiencia en otro equipo, con la intención de recuperarlo fortalecido en la plantilla. Además, el club sigue promoviendo a otros jóvenes valores, como Nico Paz, de perfil similar al argentino, para asegurar la continuidad del proyecto a futuro.

mastantuono El Real Madrid mantiene plena confianza en el talento de Mastantuono y no contempla su venta definitiva. A nivel internacional, Mastantuono sigue siendo una de las promesas más destacadas: la IFFHS lo incluyó en el equipo ideal de 2025 para menores de 20 años, junto a figuras como Warren Zaire-Emery y Arda Güler, lo que confirma la proyección que mantiene a pesar de la irregularidad reciente en su adaptación a Europa.