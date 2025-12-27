Con la llegada del extremo calor, muchas familias volvieron a pensar en la pileta como una solución para sobrellevar el verano. Ya sea para evitar gastos en clubes, reducir salidas o aprovechar el patio, la instalación de una piscina doméstica reapareció como una alternativa atractiva. Sin embargo, el desembolso inicial es solo una parte del gasto total, ya que el mantenimiento y los accesorios elevan de manera considerable la inversión final.
Cuánto sale instalar una pileta para el verano 2026: precios, opciones y costos reales
Se trata de una de las opciones más solicitadas para sobrellevar el calor extremo. No obstante, la instalación es solo una parte de los gastos.
Las opciones más económicas continuaron siendo las piletas de lona y las estructurales, que no requirieron trabajos de construcción y se montaron en pocas horas. De acuerdo con un relevamiento, una pileta inflable redonda con anillo superior se consiguió desde $70.000, mientras que una Pelopincho de tamaño mediano se ubicó cerca de los $200.000. En modelos rectangulares de mayor porte, como una Intex de 300 x 200 x 75 centímetros, el precio trepó a $340.000.
A esos valores se sumó la compra de accesorios básicos, entre ellos el cubrepileta y la base protectora, que insumieron alrededor de $30.000 adicionales.
Piletas de fibra de vidrio y prearmadas
Un escalón por encima aparecieron las piletas de fibra de vidrio y los modelos prearmados. Estas alternativas ofrecieron mayor durabilidad y comodidad, aunque exigieron un presupuesto más alto. Los precios arrancaron en torno a $1.500.000 para los tamaños más pequeños y superaron los $4.000.000 en versiones de mayores dimensiones.
En general, el valor incluyó la pileta y el sistema de filtrado, pero no siempre contempló tareas como excavaciones complejas, retiro de tierra, pisos perimetrales o conexiones eléctricas especiales.
Por ese motivo, los vendedores recomendaron solicitar presupuestos detallados para conocer con precisión qué servicios quedaron incluidos.
Piletas de material: la opción más completa
Las piscinas de material se posicionaron como la alternativa más robusta y duradera, aunque también como la más costosa. El precio dependió del tamaño, la profundidad, el revestimiento y los accesorios elegidos. Juan Ignacio Franco, director de Real Pool, explicó que durante 2025 la demanda mostró “una evolución sostenida y positiva”, con un consumidor más informado y exigente.
“El precio dejó de ser el único factor decisivo. Cada vez es más evidente que el consumidor prioriza la atención personalizada, el seguimiento de la obra y el respaldo de una garantía real”, afirmó.
Según el especialista, “actualmente, una piscina puede tener un valor aproximado que va desde los u$s10.000 en sus versiones más simples hasta alrededor de u$s20.000 en modelos más completos”. Con el dólar cerca de $1.450 en diciembre de 2025, esa inversión equivalió a entre $14,5 millones y $29 millones.
El modelo más solicitado se mantuvo estable: “La piscina estándar de ocho por cuatro metros, con playa húmeda incluida, continuó siendo la opción más elegida”, detalló Franco, quien agregó que muchos clientes sumaron bordes atérmicos, iluminación LED subacuática o sistemas de control remoto.
En paralelo, creció la demanda de jacuzzis inflables, pensados más para el relax que para el uso recreativo tradicional. Los precios partieron desde $1.000.000 y superaron los $2.500.000, según la capacidad y las funciones. Si bien ocuparon menos espacio y consumieron menos agua, no reemplazaron a una pileta convencional para nadar o para el uso intensivo de chicos.
El costo del mantenimiento mensual
Más allá del tipo de piscina elegida, uno de los aspectos que más sorprendió a los compradores primerizos fue el gasto mensual de mantenimiento. Franco señaló que, durante la temporada alta, el costo aproximado rondó entre u$s130 y u$s140 para mantener el agua en condiciones óptimas.
En la práctica, un kilo de cloro granulado o pastillas multifunción costó entre $8.000 y $11.000, con consumos que se duplicaron o triplicaron en piletas de uso intensivo. El alguicida y el clarificador se ubicaron entre $7.000 y $10.000 por litro, mientras que los correctores de pH oscilaron entre $5.000 y $20.000. El kit de medición de pH y cloro tuvo valores de entre $9.000 y $15.000.
Al sumar estos insumos, más el consumo eléctrico de la bomba de filtrado, el gasto mensual durante el verano se acercó a los $190.000 o $200.000 para una pileta promedio. En invierno, aclaró Franco al medio TN, “el gasto se redujo entre un 70% y un 80%, ya que solo se requirió mantenimiento básico”.
Experiencias y recomendaciones
Mariana, vecina del oeste del conurbano, resumió su experiencia: “Pensé que el gasto terminaba cuando la compré. Después me di cuenta de que entre cloro, bomba y electricidad, el presupuesto mensual fue clave”. Pablo, en cambio, eligió una pileta de material y lo consideró una inversión: “Fue caro, pero suma valor a la casa y la vamos a disfrutar muchos años”.
En el caso de las piletas de material, también se debió contemplar la pintura y la puesta a punto, que se renovó cada dos o tres temporadas. Una lata de pintura específica costó entre $40.000 y $80.000.
Antes de cerrar la compra, los especialistas aconsejaron evaluar el espacio disponible, la cantidad de usuarios, el consumo eléctrico y los costos de mantenimiento, además de consultar por garantías y repuestos. “La pileta no es solo el precio de compra: es un compromiso durante todo el verano”, coincidieron desde el sector. Con planificación y números claros, el chapuzón pudo ser un alivio y no un dolor de cabeza.
