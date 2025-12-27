Caída récord en las ganancias industriales de China: las utilidades se desploman un 13,1% en noviembre + Seguir en









Son datos difundidos por la agencia Bloomberg. El gobierno del país asiático estima un crecimiento industrial de más del 5%.

A pesar de los malos resultados, el Gobierno chino espera un crecimiento de más de 5%.

Las ganancias industriales de China registraron en noviembre su segunda caída mensual consecutiva, profundizando la tendencia negativa que refleja el debilitamiento de la demanda interna y los efectos persistentes de la deflación. Según datos oficiales difundidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), los beneficios del sector industrial retrocedieron un 13,1% interanual, tras el descenso del 5,5% registrado en octubre.

A pesar de estos resultados, el acumulado de los primeros once meses del año arrojó un magro avance del 0,1% y la expectativa para el año que viene es mucho mejor que la actual. El gobierno de China, a través de su Ministerio de Industria, informó que prevé que la producción de las grandes compañías industriales crecerá 5,9% en 2025 frente a 2024.

Demanda interna y deflación: los principales lastres El informe de ONE subraya que la debilidad de la demanda doméstica y la deflación industrial siguen ejerciendo presión sobre las empresas, en un contexto marcado por la caída de la inversión, el enfriamiento del consumo y las tensiones comerciales con socios clave. Aunque el gobierno mantuvo una tregua arancelaria con Estados Unidos, el escenario externo sigue siendo desafiante.

A nivel sectorial, la situación es dispar: industrias avanzadas, como la aeroespacial y la electrónica, registraron un crecimiento del 5% en sus utilidades durante los once primeros meses del año. Las empresas de servicios públicos lograron mantenerse en terreno positivo. En contraste, el sector minero acumuló caídas de dos dígitos, reflejando la volatilidad en los precios de las materias primas.

Perspectivas: estímulos limitados y crecimiento en duda Ante este panorama, los economistas anticipan que las autoridades chinas optarán por una relajación monetaria modesta y una expansión fiscal acotada en 2026. La decisión responde al tono cauto adoptado por los máximos dirigentes en la reciente reunión de política económica, donde se priorizó la estabilidad sobre medidas de estímulo agresivas.

El objetivo oficial de crecimiento para 2025, ubicado en torno al 5%, parece alcanzable, aunque la profundización de la caída en las ganancias industriales podría afectar la inversión privada y el empleo en los próximos meses.

