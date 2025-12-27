Dólar hoy: a cuánto cotizó este sábado 27 de diciembre + Seguir en









Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotizó este sábado a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,475,45 para la venta.

Las reservas brutas internacionales treparon u$s596 millones este viernes y alcanzaron los u$s43.610 millones, récord desde el 6 de enero de 2023. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la suba de la jornada respondió al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones.

De este modo, en la semana corta de navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron u$s1.197 millones. En términos netos, se situaron en los u$s2.388 millones, según la estimación del economista Federico Machado.

Bajo la forma de medición del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contempla los desembolsos del organismo, las reservas netas se ubicaban en u$s15.755 millones negativos. Dado que la meta a diciembre es de unos u$s3.300 millones negativos, el Gobierno debería pedir un "waiver" (perdón) por el desvío de unos u$s12.000 millones.