El dólar rebota en el inicio de noviembre tras las fuertes bajas en la semana poselectoral

Si bien la divisa registró bajas importantes la semana pasada tras la sorpresiva victoria del gobierno, el retroceso no fue del nivel que esperaba el mercado.

El mercado apuesta a que el dólar se estabilice si el gobierno avanza en reformas estructurales. Depositphotos

Es así que el dólar mayorista inicia noviembre al alza ya que opera en $1.450 este lunes, luego de que la semana pasada cayera $47 o 3,15%, aunque eso no alcanzó para revertir la suba mensual, que fue de 4,7%.

De manera similar, el dólar minorista abre en promedio a $1.422,11 para la compra y $1.475,11 para la venta, según el Banco Central (BCRA), lo que implica una caída semanal del 2,8%, pero un aumento mensual del 4,9%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cotiza a $1.475 para la venta y el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.917,5.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP se vende a $1.477,46. En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.506,53. En el mercado informal, el dólar blue opera a $1.445 para la venta, tras un retroceso semanal de $80.

En el sector del dólar futuro, aún no se registran operaciones de peso. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.477,5 y que en diciembre lo hará a los $1.517. Dólar Tipo De Cambio Divisa ¿Qué esperan para el dólar desde la city? Vecteezy El dólar, atado al rumbo político del Gobierno "Durante la semana vencieron instrumentos dólar linked -particularmente el D31O5, utilizado como cobertura preelectoral- y también se cerraron los futuros de octubre, factores que limitaron una caída del tipo de cambio financiero y lo mantuvieron relativamente estable", argumentaron desde Invecq. Y agregaron que estas variaciones reflejan "posiblemente menor relación con el riesgo político y más con variables estructurales". Desde Aurum Valores afirmaron que "aunque el alivio del tipo de cambio fue menor al esperado, la atención seguirá puesta en la capacidad del gobierno de capitalizar el resultado legislativo e impulsar reformas estructurales para consolidar la expectativa de que estos niveles de precios son sostenibles en el tiempo". En consonancia, el economista Gustavo Ber argumentó que un acuerdo político con los gobernadores para avanzar con esas reformas estructurales "resulta crucial para mejorar las expectativas de los agentes económicos, tal como viene reflejando el derrumbe de las últimas ruedas en el riesgo país".

