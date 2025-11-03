Clave para el dólar: las liquidaciones se desplomaron en octubre tras las retenciones cero

Si bien la novedad llega en un momento positivo para el gobierno, tras una contundente victoria en las legislativas, la situación amenaza con volverse un dolor de cabeza para el equipo económico.

Los u$s7.000 millones que fueron liquidados en septiembre correspondían a exportaciones que tradicionalmente eran realizadas en el último tramo del año.

Tras la liquidación récord de finales de septiembre , las exportaciones del agro cayeron con fuerza durante octubre . Las empresas del sector liquidaron apenas u$s1.117 millones durante el mes pasado. Se trata una baja de 56% contra el mismo mes del año pasado y un retroceso de 84% contra el mes previo. Ya sin un importante flujo de dólares proveniente del agro, el Gobierno deberá enfrentarse al pago de bonistas por u$s4.200 millones en enero, en un contexto en que sigue negociando el auxilio de los grandes bancos de EEUU .

Los datos publicados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) terminan de confirmar que los u$s7.000 millones que fueron liquidados de manera extraordinaria correspondían a exportaciones que tradicionalmente eran realizadas durante el último trimestre del año.

En este sentido, en el acumulado comparado contra 2024, las agroexportaciones subieron 40% entre enero y octubre . Se trata de algo que ya había sido adelantado por Ámbito a principios del mes pasado , cuando integrantes del equipo técnico del FMI se reunieron con empresarios argentinos del sector exportador.

En ese entonces, se había estimado que los ingresos a partir de octubre serían un tercio de los habituales para esta época del año, con una liquidación que no superaría los u$s50 millones diarios al menos hasta fines de 2025.

Consultado por Ámbito , el consultor agropecuario Javier Preciado explicó que "hay consenso respecto de que la cosecha de trigo será muy buena, en torno a los 23 millones de toneladas". De ese total, " un saldo exportable de unas 15/16 millones de toneladas (MMT) , que a un precio FOB de u$s215 , son unos u$s3.300 millones por la exportación (con los precios esperados hoy)".

Sin embargo, aclaró que "habitualmente la mitad ingresa en el tramo diciembre/marzo, antes de que ingrese la cosecha gruesa". Además, también comentó que dentro de la cosecha fina la cebada "podría tener un saldo exportable de 2,7 MMT y aportaría antes de que entre la gruesa unos u$s300-u$s400 millones".

Respecto a los remanentes de la cosecha gruesa, mencionó que la soja "podría aportar unos u$s1.600 millones más, mientras que el maíz "podría sumar otros u$s1.200 millones". Y agregó: "Después te quedan unos u$s300-u$s350 millones del girasol, que es nueva cosecha, pero que completa la liquidación hasta que ingrese la gruesa".

Vencimientos en el horizonte

Si bien la novedad llega en un momento positivo para el gobierno, tras una contundente victoria en las legislativas, la situación puede convertirse en un dolor de cabeza para el equipo económico, con un dólar que bajó menos de lo esperado, a la espera de reformas estructurales y el inicio de un proceso de acumulación de reservas.

Este lunes el Gobierno debió pagarle u$s822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto en que tiene reservas netas negativas por casi u$s11.000 millones. En noviembre también vencen u$s440 millones más. Para el próximo mes, habrá vencimientos en dólares por u$s346 millones, mientras que en enero el número saltará a u$s4.200 millones, por el pago a los bonistas.

La apuesta por el flujo de dólares frescos

Consultado por Ámbito, el economista de Open Federico Machado consideró que desde el Gobierno "lo que van a intentar hacer en principio es buscar los dólares vía financiamiento de bancos internacionales ampliando el REPO que ya tienen". Como segunda alternativa, argumentó que probablemente compren "algunos dólares al Banco Central, de los que tiene el FMI o de los que puedan llegar a entrar al swap" y planteó que "recién en tercer lugar va a optar por ir a comprar los dólares al MLC".

"En reemplazo del agro, me parece que la estrategia va a ser la que hasta ahora no viene saliendo, que es un flujo de 'carry trade' desde el exterior. El gobierno trabaja con la hipótesis de que hasta ahora los inversores externos no entraron porque querían ver qué pasaba en elecciones. Con esa variable política despejada, me parece que van a apostar todo a un ingreso fuerte de dólares del exterior que hasta ahora no tuvieron", explicó Machado.

En este sentido, argumentó que "probablemente lo que piensa el gobierno con eso es conseguir financiamiento para hacer una buena recompra de bonos, sobre todo de los que vencen más temprano", una medida que "le da mucha más sustentabilidad a la deuda" y permitiría reducir el riesgo país aún.

"Si no refuerzan reservas y no se da esa operación de recompra de bonos, ahí es más difícil que el riesgo país perfore los 500 puntos, que es el mínimo que ya tuvieron", concluyó.