A 30 años del atentado en Río Tercero: la destrucción de un pueblo para ocultar la corrupción

Se cumple otro aniversario de las explosiones en la Fábrica Militar, calificadas por la Justicia como un atentado deliberado para encubrir una maniobra de tráfico ilegal de armas.

En 2024, la provincia de Córdoba promulgó la Ley 11.003, conocida como la Ley en “Memoria del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”

Este lunes se cumplen 30 años del atentado en Río Tercero que dejó como saldo siete víctimas fatales, más de 300 heridos y la destrucción total de la ciudad ubicada en la provincia de Córdoba. El 3 de noviembre de 1995, la Fábrica Militar explotó de forma intencional, acto detectado tras varias investigaciones, para ocultar pruebas de la venta ilegal de armas en el gobierno de Carlos Menem.

Era una mañana tranquila hasta que a las 8.55 se convirtió en uno de los días más tristes de la provincia. La onda expansiva se propagó por barrios enteros, con esquirlas, municiones y restos de explosivos sobre viviendas, autos y calles enteras.

Todo ocurrió en minutos. Los fallecidos fueron: Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela. En un comienzo se creyó que había ocurrido un accidente o que hubo algún inconveniente en la planta productiva.

Sin embargo, la explosión pasó a ser un atentado. Se constató que había sido intencional para ocultar las pruebas que demostraban la venta ilegal de armas a Croacia y Bosnia-Herzegovina para que se utilicen en las Guerras Yugoslavas. Además, las de Ecuador en la Guerra del Cenepa contra Perú. Era el octavo cargamento a ese país mediante un mecanismo clandestino que sus autores llamaron “Operativo Ejército argentino”.

Atentado Río Cuarto 2 Atentado en Río Tercero. Se demostró que el plan inicial era deshacerse de las pruebas que demostraban el tráfico ilegal y las operaciones, pero todo se salió de control. En 2014 hubo resolución cuando el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a cuatro exdirectivos de Fabricaciones Militares por "estrago doloso agravado".

