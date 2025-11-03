Los ADRs suben hasta 7,9% y el S&P Merval extiende su rally poselectoral







Desde este lunes, la rueda de Wall Street abre a las 11:30, hora argentina. Los bonos soberanos Globales cotizan en leve baja tras una semana de euforia.

La rally de la bolsa porteña no se detiene en el inicio de noviembre. El índice S&P Merval, que concentra a las acciones líderes del mercado local, avanza más de 2% este lunes. En Wall Street, los ADRs suben hasta 7,9% y bonos Globales en dólares operan en leve baja.

Ocurre después de un octubre (marcado por las elecciones legislativas) que dejó un rendimiento histórico para los activos argentinos. La bolsa porteña tuvo su mayor ascenso en 30 años, los ADRs volaron hasta 150% y los bonos soberanos escalaron hasta 35% durante el mes pasado, lo que llevó al riesgo país a perforar los 700 puntos básicos. En tanto, el S&P Merval en dólares rozó los 2.000 puntos tras escalar 73%.

El rally se concentró en la última semana, luego de un triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) que desató la euforia del mercado ante la expectativa de que esto dé lugar a un fuerte impulso en materia de reformas estructurales y a un eventual regreso a los mercados internacionales de deuda.

Este lunes, el Merval trepa 2,1% hasta los 3.059.437,160 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 2,4% a 2.040,13. Entre los papeles que más suben destacan: Telecom Argentina (+5,4%); Banco de Valores (+4,2%); Bolsa y Mercado de Valores Argentinos (+3,7%).

Bonos detienen escalada Desde este lunes, Wall Street comienza a operar una hora más tarde (a las 11:30 de Argentina). Allí, los títulos Globales argentinos (los emitidos bajo jurisdicción extranjera) operan con leves bajas de hasta 0,2%, al tiempo que los Bonares (que tienen jurisdicción local) cotizan mixtos aunque con mayoría de alzas.