3 de noviembre 2025 - 10:05

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 3 de noviembre

Todas la información que necesitás sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar atraviesa días de mayor calma y la mirada de los inversores estará puesta en si se estira esa "pax" poselectoral en el inicio de noviembre. El dólar mayorista opera a $1.445 este lunes y el minorista abre en promedio a $1.422,11 para la compra y $1.475,11 para la venta. Asimismo, la expectativa del mercado se concentra en los principales activos argentinos: ¿continuará el rally que vivieron las acciones y los bonos la semana pasada? Por caso, el índice S&P Merval de la bolsa porteña subió 70% en pesos y 73% en dólares.

Live Blog Post

¿Se consolida la calma o rebota? El dólar comienza noviembre con un panorama aún incierto

El dólar mayorista opera a $1.445 este lunes, luego de que la semana pasada cayera $47 o 3,15%, aunque eso no alcanzó para revertir la suba mensual, que fue de 4,7%. De manera similar, el dólar minorista abre en promedio a $1.422,11 para la compra y $1.475,11 para la venta, según el Banco Central (BCRA), lo que implica una caída semanal del 2,8%, pero un aumento mensual del 4,9%.

Live Blog Post

Wall Street sube en el arranque de noviembre pese a la falta de datos por el shutdown

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este lunes. La tregua comercial entre Estados Unidos y China genera optimismo entre los inversionistas.

Live Blog Post

Reforma laboral: el Gobierno analiza un posible blanqueo de trabajadores a costo cero

El Ministerio de Capital Humano trabaja contra reloj en una propuesta de reforma laboral que se presentaría en sesiones extraordinarias del Congreso. Se especula con medidas como la modificación de jornadas laborales y el salario dinámico.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

Las acciones y bonos más recomendados por los expertos para noviembre

Los especialistas aconsejaron armar una cartera de inversiones que esté correctamente diversificada entre acciones locales y bonos corporativos.

Por Gonzalo Andrés Castillo

Live Blog Post

Charlas de quincho: el cambio de domicilio que enojó a Karina Milei, una sobremesa tensa en Olivos y el ascenso de Manuel Adorni y Diego Santilli

El vocero sube a la Jefatura de Gabinete sin soltar el atril, mientras el "Colorado" desembarca en Interior con tono conciliador. Mientras tanto, Victoria Villarruel estuvo de mudanza y Javier Milei compartió una cena incómoda con Mauricio Macri que deja más preguntas que brindis.

Live Blog Post

Tras el rally histórico, el mercado gira la mirada hacia la política: las señales que marcarán la semana

Luego de la victoria de La Libertad Avanza, el S&P Merval registró una suba del 70% en pesos y del 73% en dólares, ubicándose entre las mayores alzas mensuales de los últimos 30 años. Los bonos soberanos también repuntaron con fuerza, mientras el dólar se estabiliza y los inversores vuelven a mirar con apetito la argentina. Cuáles son las claves de la semana.

Por Giuliana Iglesias

Live Blog Post

Javier Milei avanza con la reforma laboral: el mercado festeja, pero las pymes encienden una señal de alarma

Se aceleran los cambios en el gabinete. Lo que no se dijo en la reunión con gobernadores. La preocupación de las pequeñas y medianas firmas por el fin de las negociaciones colectivas y la discusión por empresa.

Por Andrés Lerner

Live Blog Post

Vuelve el boom de emisiones de ON en dólares y la city ve una oportunidad para que el BCRA recomponga reservas

Con la baja del riesgo país y la normalización de las tasas, el mercado de deuda comienza a reactivarse. El BCRA busca aprovechar el regreso del financiamiento corporativo como parte de su estrategia para recomponer reservas y estabilizar el frente cambiario.

Por Giuliana Iglesias

Live Blog Post

La Fed redujo las tasas, pero desconectó el piloto automático

No hubo sorpresas, la Reserva Federal recortó las tasas un cuarto de punto. La baja prevista para diciembre enfrenta una fuerte oposición interna.

Por José Siaba Serrate

Live Blog Post

Gabriel Caamaño: “La reforma laboral ya no es tabú, hay más gente afuera que adentro del mercado formal”

En una entrevista con Ámbito, el economista destaca la estabilidad y el rechazo al peronismo como factores que explican el triunfo del oficialismo. Asegura que la discusión sobre un cambio en la legislación laboral “genera esperanza, no temor” para quienes están en la informalidad.

Por Nazarena Lomagno

