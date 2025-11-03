Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 3 de noviembre

El dólar atraviesa días de mayor calma y la mirada de los inversores estará puesta en si se estira esa "pax" poselectoral en el inicio de noviembre. El dólar mayorista opera a $1.445 este lunes y el minorista abre en promedio a $1.422,11 para la compra y $1.475,11 para la venta. Asimismo, la expectativa del mercado se concentra en los principales activos argentinos: ¿continuará el rally que vivieron las acciones y los bonos la semana pasada? Por caso, el índice S&P Merval de la bolsa porteña subió 70% en pesos y 73% en dólares.