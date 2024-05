Se renueva cupo de u$s200 para dólar ahorro: ¿a cuánto redujo la brecha con MEP y blue?

Dólar ahorro: cómo se compone

El valor del dólar ahorro hoy es idéntico al del dólar tarjeta y se calcula en base al tipo de cambio oficial minorista más un 60% de impuestos: 30% por el impuesto PAÍS y otro 30% deducible del Impuesto a las Ganancias. Según el relevamiento de Ámbito, el dólar hoy cotiza a $1.462,40. Para aquellos sin limitaciones, este tipo de cambio se puede obtener a través del home banking o de las entidades financieras autorizadas en el mercado de cambios.

¿Por qué el dólar MEP es más atractivo que el dólar ahorro?

Para comprar u$s200 en el primer día hábil de junio, se necesitan $292.480. En cambio, para comprar dólar MEP se necesitan $242.170 ($50.310 menos), ya que en este caso la cotización llega a $1.210,85. Por lo tanto, quienes tienen la posibilidad de cubrise en moneda estadounidense, el dólar "bolsa" es claramente más conveniente.

El dólar MEP no solo es más atractivo que el “ahorro” por el precio sino también porque no tiene restricciones en cantidades. La operatoria para adquirir estos dos tipos de cambio no varía demasiado ya que ambos pueden comprarse en el banco de confianza, con la simple apertura de una cuenta en dólares. El paso adicional para comprar dólar “bolsa” es la apertura de una cuenta custodia o comitente, que es la que permite operar acciones y bonos.

El MEP también puede conseguirse a través de una sociedad de bolsa. En algunos casos las entidades financieras realizan toda la operación, mientras que en otros es la persona la que debe primero comprar el bono AL30 (o el GD30) en pesos, para luego venderlo en dólares, respetando las 24 horas de “parking” (tiempo en el cual el título debe estar inmovilizado).

En el caso del dólar blue, para comprar u$s200 se necesitan $245.000 ($47.480 menos que en el caso del minorista con impuestos) ya que su precio se sitúa en los $1.225.

¿A cuánto se redujo la brecha entre el dólar ahorro y los dólares paralelos?

La brecha entre el dólar ahorro y el dólar MEP se redujo en casi 20 puntos porcentuales a lo largo de mayo, al pasar desde el 37% al 20%. Casi lo mismo ocurrió para la comparación con el blue.

¿Quiénes no pueden comprar dólar ahorro?

No pueden comprar dólar ahorro las siguientes personas: