Segunda ronda del Bonar 2027: Tesoro colocó otros u$s100 millones al 5,9%

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de este jueves adjudicó un total de u$s100 millones y tasa se ubicó al 5,89% TIREA.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de este jueves adjudicó un total de u$s100 millones, en la segunda ronda del Bonar 2027, mientras que recibió ofertas por un total de u$s348 millones, un factor de prorateo de 28,74% sobre el total demandado. La tasa se ubicó al 5,89% TIREA (5,74% TNA), anunció oficialmente el MECON.

"Esta segunda vuelta, estuvo destinada a todas las personas humanas o jurídicas interesadas en participar, las que debieron realizar la presentación de sus ofertas a través del sistema de licitaciones", indicó el comunicado oficial.

Federico Machado, economista de Economía Open, opinó en sus redes tras conocer el resultado de la última colocación: "En la segunda vuelta del AO27 el Gobierno logra completar nuevamente el cupo máximo. De esta forma, consigue u$s250 millonesen financiamiento al 5,9%. Dato no menor: Si el cupo hubiera sido mayor, podría haber conseguido hasta 498 millones a dicha tasa (el doble). Esto hace pensar en una muy probable compresión de tasa en el mercado secundario la semana que viene".

En la jornada previa se llevó a cabo la primera ronda. El Tesoro logró colocó el miércoles los primeros u$s150 millones. El objetivo final es conseguir unos u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos de julio con bonistas privados.

Bonar 2027: cómo es el nuevo bono en dólares El ARGBON27 o Bonar 2027 ofrece un cupón fijo del 6% anual en dólares (0,5% mensual) y amortiza el 100% del capital al vencimiento. Para muchos analistas, el principal atractivo del bono es su corta duración y el hecho de que todo el repago ocurre antes del cambio de gobierno de 2027.

Otro elemento diferencial es el pago mensual de intereses, algo poco frecuente en bonos soberanos locales. Este esquema genera flujo en dólares recurrente y puede resultar atractivo para inversores que buscan renta periódica, similar a un depósito en moneda dura, pero con mayor rendimiento potencial.

