Bitcoin trepa hasta u$s68.000 gracias a una liquidación masiva en posiciones cortas

La principal criptodivisa intenta sostenerse en niveles clave y aprovecha el impulso de las ventas y de los buenos resultados en Wall Street.

El precio de la principal criptodivisa, hoy. Imagen creada con inteligencia artificial

El mercado de criptomonedas extiende sus ganancias este jueves. Bitcoin (BTC) recupera 4,3% y sube hasta u$s68.166,64, gracias a señales positivas de Wall Street y la liquidación de posiciones cortas.

En esa misma línea, Ethereum (ETH) gana 7,4% hacia u$s2.061,70. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia, con un crecimiento liderado por Cardano (ADA) del 7,7%, y Solana (Sol) del 4,8%.

Embed Bitcoin muestra debilidad tras los aranceles de Trump Las ganancias que registró Bitcoin se extendieron luego de una liquidación masiva de posiciones cortas, lo que llevó a un estrangulamiento que le devolvió un poco de confianza a la principal criptodivisa. Según Coinglass, se registraron u$s468,7 millones en posiciones cortas siendo liquidadas en las últimas 24 horas. Strategy también colaboró con compras que llevaron calma al mercado.

En la jornada del miércoles, Bitcoin había logrado rebotar gracias a una recuperación en Wall Street, ya que las preocupaciones sobre el impacto inmediato de la inteligencia artificial (IA) en el software ayudaron a que las acciones tecnológicas subieran. Mientras tanto, Nvidia, referente tecnológico, entregó resultados y orientación el miércoles por la noche, ya que continuó beneficiándose de la demanda desmesurada impulsada por la inteligencia artificial por sus chips.

Sin embargo, la aversión por el riesgo persiste, en este caso por los nuevos aranceles de Donald Trump tras la anulación del programa arancelario por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Si bien no se ven directamente afectados por las fricciones comerciales, las criptomonedas son muy sensibles a los cambios en la confianza del mercado, dada su naturaleza completamente especulativa. En ese sentido, se observó aversión al riesgo en los mercados financieros.

