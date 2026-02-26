Wall Street opera con leves bajas luego de que los resultados de Nvidia dejaran gusto a poco + Seguir en









El principal fabricante de chips a nivel mundial exhibió un pronóstico de ventas que no terminó de convencer. Sin embargo, el reciente anuncio de que volverán a exportar algunos de sus productos a China podría impulsar sus acciones esta jornada.

Wall Street tocó máximos de dos semanas este miércoles.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este jueves, frenando, de momento, las subas vistas las últimas ruedas. Estos movimientos ocurren luego de que Nvidia no lograra impresionar a los inversores con su último pronóstico de ventas, lo que indica que las preocupaciones sobre una burbuja en el mercado de la inteligencia artificial seguirán persiguiendo a la empresa.

Aunque el fabricante de chips más importante del mundo presentó una perspectiva para el primer trimestre que superó fácilmente la estimación promedio de Wall Street, las acciones de Nvidia cayeron hasta un 1,5% durante una conferencia con analistas. Actualmente, sube apenas 0,58% antes de la apertura oficial de Wall Street.

A eso se le suma la novedad de que Nvidia obtuvo una licencia para enviar una pequeña cantidad de sus chips H200 a clientes en China, avanzando poco a poco en su intento por regresar al mercado de semiconductores más grande del mundo.

El principal fabricante de aceleradores de IA dijo que el gobierno estadounidense le otorgó una licencia para los envíos, sujeto a inspección en EEUU y a un arancel del 25%. Pero aún no está claro si Beijing lo permitirá. A eso se le suma que Nvidia dijo el miércoles que no incluía ningún ingreso de centros de datos de China en su perspectiva de ventas del primer trimestre.

nvidia Nvidia presentó sus balances ayer por la tarde, luego del cierre de la bolsa norteamericana. La mañana en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 retrocede 0,08% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,10%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,11% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Vulcan Materials (+3,6%), Netflix (+1,8%) y Western Digital (+1,6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Synopsys (-3,6%), Salesforce (-3,17%) y Albemarle (-1,24%). En Europa, sin embargo, se exhibe un mayor nivel de optimismo, con el Euro Stoxx subiendo 0,29%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,26% y el CAC francés acompaña con 0,79%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido avanza 0,10%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,44%, mientras que la bolsa de Shanghái descendió apenas 0,1%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,67% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,41%.