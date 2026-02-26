El riesgo país sube por encima de los 550 puntos, máximos en un mes + Seguir en









Tras la exitosa colocación del Bonar 2027 y la absorción de más de u$s150 millones, el mercado ajusta posiciones entre dólar y tasas.

Cómo operan los bonos y las acciones este jueves. Depositphotos

Los bonos en dólares caen levemente este jueves 26 de febrero, luego de una licitación de deuda clave para el Tesoro, al mismo tiempo que las acciones del S&P Merval operan con mayoría de ganancias. El mercado busca nivelar sus niveles de liquidez tras la exitosa absorción de más de u$s150 millones mediante la colocación de un nuevo bono en moneda dura, con retracción de tasa y liberación de pesos. En ese contexto, el riesgo país sube a 552 puntos básicos.

Esta realidad produce una recomposición en valores de los activos en base a las expectativas de los ahorristas, con impacto directo en la depreciación del peso luego de haberse fortalecido a máximos en cuatro meses.

El Tesoro logró completar con holgura el cupo propuesto para hacer debutar Bonar 2027 (AO27) con un rendimiento del 5,89% anual, en el marco de su objetivo de sumar u$s2.000 millones de dólares a julio para afrontar vencimientos comprometidos con bonistas.

"La colocación del nuevo 'Bonar 2027' fue muy exitosa", sintetizó el agente de liquidación y colocación Facimex en un reporte. Esta nueva estructura licitatoria contempla una segunda ronda de colocación adicional por hasta u$s100 millones, para un título que paga renta mensual y amortiza el 29 de octubre de 2027.

La activa demanda que logró el flamante papel Bonar 2027 se corroboró con la aceptación de solo el 17,2% de las ofertas recibidos de inversores, que representaron unos u$s868 millones.

Hay una combinación de "suba del tipo de cambio, compresión de tasas cortas y una colocación exitosa del 'Bonar 2027' (...) ¿Estamos ante un reacomodamiento de expectativas en tasas y dólar?", se preguntó el agente de liquidación y colocación Cohen en su informe diario.