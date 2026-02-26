Los bonos en dólares caen levemente este jueves 26 de febrero, luego de una licitación de deuda clave para el Tesoro, al mismo tiempo que las acciones del S&P Merval operan con mayoría de ganancias. El mercado busca nivelar sus niveles de liquidez tras la exitosa absorción de más de u$s150 millones mediante la colocación de un nuevo bono en moneda dura, con retracción de tasa y liberación de pesos. En ese contexto, el riesgo país sube a 552 puntos básicos.
El riesgo país sube por encima de los 550 puntos, máximos en un mes
Tras la exitosa colocación del Bonar 2027 y la absorción de más de u$s150 millones, el mercado ajusta posiciones entre dólar y tasas.
-
Los bonos en dólares cerraron con mayoría de subas, pero el S&P Merval volvió a caer; Mercado Libre se hundió 8,1%
-
El enigma del riesgo país: ¿por qué los bonos argentinos no convergen a la región?
Esta realidad produce una recomposición en valores de los activos en base a las expectativas de los ahorristas, con impacto directo en la depreciación del peso luego de haberse fortalecido a máximos en cuatro meses.
El Tesoro logró completar con holgura el cupo propuesto para hacer debutar Bonar 2027 (AO27) con un rendimiento del 5,89% anual, en el marco de su objetivo de sumar u$s2.000 millones de dólares a julio para afrontar vencimientos comprometidos con bonistas.
"La colocación del nuevo 'Bonar 2027' fue muy exitosa", sintetizó el agente de liquidación y colocación Facimex en un reporte. Esta nueva estructura licitatoria contempla una segunda ronda de colocación adicional por hasta u$s100 millones, para un título que paga renta mensual y amortiza el 29 de octubre de 2027.
La activa demanda que logró el flamante papel Bonar 2027 se corroboró con la aceptación de solo el 17,2% de las ofertas recibidos de inversores, que representaron unos u$s868 millones.
Hay una combinación de "suba del tipo de cambio, compresión de tasas cortas y una colocación exitosa del 'Bonar 2027' (...) ¿Estamos ante un reacomodamiento de expectativas en tasas y dólar?", se preguntó el agente de liquidación y colocación Cohen en su informe diario.
Dejá tu comentario