El Senado vota la reforma de la Ley de Glaciares y busca aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea + Seguir en









La Cámara alta tendrá la primera de sus dos sesiones de la semana. Podría ser el primer país de la región en aprobar el acuerdo comercial con la Unión Europea.

Victoria Villarruel presidirá nuevamente una sesión en el período de extraordinarias. Senado

En la jornada previa a tratarse la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el Senado de la Nación convocó a una sesión que desde las 11 horas tratará tres proyectos de iniciativa oficialista: la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la aceptación de pliegos diplomáticos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El principal proyecto del temario busca establecer cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las "áreas periglaciares" de las "geoformas periglaciales" y sujetando su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como "reservas estratégicas" por estudios de la "autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción" local.

La votación que proyecta mayor amplitud en su acompañamiento es el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea que podría implicar un incremento en el intercambio comercial en torno a los u$s60.000 millones para la región. El proyecto fue apoyado con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones en su tratamiento en la Cámara de Diputados. De lograr su sanción, sería el primer país en aprobar el acuerdo.

La sesión también incluirá el pliego para avalar que Fernando Iglesias se convierta en embajador argentino en Bélgica y ante la Unión Europea.

La Libertad Avanza Senado El oficialismo busca otro triunfo legislativo en el Senado. Mariano Fuchila En qué consiste el acuerdo Mercosur–Unión Europea El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea conforma uno de los tratados comerciales más relevantes a nivel global. Ambos bloques representan en conjunto más del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global, lo que daría lugar a un mercado integrado de más de 700 millones de personas.

En términos generales, el tratado prevé una fuerte reducción de aranceles y barreras comerciales. Según las estimaciones, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur hacia Europa crecerían un 17%. En ese marco, la UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En el sector agrícola, se liberalizaría el 99% del comercio, eliminando restricciones que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados. Para Argentina, el acuerdo permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca, además de otorgar ventajas inmediatas en productos donde el país es particularmente competitivo. La eliminación o reducción acelerada de aranceles beneficiaría directamente a bienes como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, además de impulsar a la agroindustria y a la cadena cárnica.