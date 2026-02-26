"Uno a uno" y tasas preferenciales: los bancos ya aplican nuevas estrategias ante el salto de la morosidad

Con la morosidad en alza y un endeudamiento familiar equivalente a 2,5 salarios, los bancos activan refinanciaciones con menores intereses y ajustes selectivos para algunos clientes en busca de contener el riesgo.

Los bancos actúan de manera personalizada con individuos, pero aún no ven una crisis generalizada en el sistema.

Uno de cada cuatro argentinos enfrenta dificultades para cancelar sus créditos. Así lo señala un estudio reciente del Banco Provincia, elaborado sobre la base de datos del Banco Central, que vuelve a poner el foco en la calidad de la cartera del sistema financiero, particularmente en el segmento individuos. No obstante, la morosidad, que alcanzó porcentajes récord en los préstamos destinados a las familias, el agregado se mantiene en niveles aún manejables en las entidades de mayor tamaño, en torno al 6%.

El informe también revela un cambio significativo en el nivel de endeudamiento de los hogares. El financiamiento promedio pasó de representar el equivalente a 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En términos concretos, las familias incrementaron su deuda en un monto equivalente a un salario adicional en el transcurso del último año.

Frente a este escenario, las entidades financieras comenzaron a aplicar estrategias específicas para contener el deterioro sin recurrir a medidas generalizadas. El enfoque es individual, "uno a uno" : analizar caso por caso para evitar que clientes recuperables queden fuera del sistema. Según pudo relevar Ámbito entre distintas fuentes del sector, en situaciones puntuales los bancos están ofreciendo tasas preferenciales y condiciones más competitivas para refinanciar deudas.

La estrategia combina acción correctiva y preventiva . Las entidades destinan parte de sus recursos para contactar a los clientes que ya presentan atrasos como con aquellos en los que los modelos predictivos detectan señales tempranas de estrés financiero . En estos casos, se proponen alternativas antes de que la mora se consolide. Durante el proceso de normalización, algunas líneas pueden pausarse temporalmente para evitar un mayor sobreendeudamiento, y en determinados casos se ajustan límites de crédito.

Para los nuevos clientes, la política se mantiene prudente . Los límites iniciales son más bajos y aumentan de manera gradual según el comportamiento de pago. La premisa es clara: evitar excesos desde el inicio y construir historial crediticio de forma progresiva.

El último Informe sobre Bancos del BCRA confirma el deterioro en la calidad de los activos durante 2025. El ratio de irregularidad en créditos a hogares trepó al 9,3% en diciembre, más de tres veces el 2,5% registrado un año antes. En el total del sistema, la mora del crédito al sector privado escaló al 5,5%, frente al 1,6% de 2024.

El deterioro no fue homogéneo. En el segmento corporativo, la irregularidad alcanzó el 2,5% (desde 0,8% un año antes), mientras que en los hogares el salto fue considerablemente más pronunciado. Según el Banco Central, los préstamos personales y las líneas con garantía prendaria explican buena parte de la tensión, lo que evidencia que el crédito destinado al consumo y a bienes durables es el más afectado.

A pesar de ello, el crédito continuó expandiéndose. El financiamiento al sector privado en pesos creció 27,4% en términos reales durante 2025. Las líneas con garantía real lideraron la expansión, impulsadas por el repunte hipotecario: cerca de 3.000 nuevas altas en diciembre y aproximadamente 43.700 nuevos deudores a lo largo del año. Al cierre, el sistema contabilizaba 179.500 deudores hipotecarios, un 20,6% más que en 2024.

Evolucion del ratio de irregularidad del credito a familias

¿Qué pasará con los balances bancarios?

Este proceso de expansión de la irregularidad de los créditos reconfiguró la estructura de los balances bancarios. El crédito al sector privado pasó a representar el 43,9% del activo total, 8,6 puntos porcentuales por encima del nivel de un año atrás, mientras que la exposición al sector público descendió al 27,8%. El denominado crowding in del financiamiento privado avanzó con claridad, aunque en un escenario de mayor riesgo crediticio.

En paralelo, un informe de equity de Adcap Grupo Financiero —que anticipa los balances bancarios que se conocerán en marzo— proyecta un escenario de menor rentabilidad y un crecimiento más moderado tanto del crédito como de los depósitos del sector privado.

“Si bien observamos un deterioro en la calidad de los activos y márgenes más ajustados, los niveles de capital y liquidez se mantuvieron sólidos, lo que preserva la resiliencia general del sistema financiero”, señaló Matías Cattaruzzi, senior equity analyst de Adcap.

Como contó Ámbito, las tasas probablemente continúen siendo elevadas para el primer semestre del año, en un escenario de inflación con fricciones para la baja. En ese sentido, según el Banco Provincia y de cara a 2026, la sostenibilidad del crédito como motor de la actividad dependerá de dos variables exógenas al sistema financiero: la recuperación del salario real y la trayectoria de las tasas de interés.

“Sin mejora genuina de ingresos, el sistema de financiamiento bancario y no bancario difícilmente pueda volver a expandirse al ritmo observado en 2025 sin generar un nuevo salto en la mora”, consideraron. “En otras palabras, el espacio para repetir una estrategia de crecimiento apoyada en la expansión del endeudamiento es menor que en 2024 y 2025. Con una base de deudores más amplia, niveles de mora elevados y mayor carga financiera sobre los hogares, el margen para que el crédito actúe nuevamente como sostén del consumo es menor”, concluyeron.