Se hundió la Bolsa de Brasil y el real se devaluó con fuerza: las tres razones que sacudieron al mercado

El escenario electoral se volvió a colar en el centro de la discusión financiera. A esto se sumaron las dudas sobre el accionar del Banco Central do Brasil, en el marco de un escenario externo convulsionado.

El mercado financiero brasileño atravesó este martes una de sus peores jornadas del año y el Ibovespa se desplomó 2,5% hasta los 167.874 puntos , en su peor rueda en cinco meses. En tanto, el dólar avanzó 0,98% hasta $5,1608 reales . La fuerte corrección reflejó una combinación de cuestiones domésticas que volvieron a elevar la percepción de riesgo sobre los activos brasileños.

Detrás del movimiento aparecieron tres factores principales: la presión sobre las tasas de interés, el escenario electoral y la salida de capitales extranjeros , a los que se sumó un contexto internacional menos favorable por la tensión en torno al estrecho de Ormuz .

El primer foco se ubicó sobre la inflación y en la política monetaria. El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) de julio mostró una desaceleración de la inflación interanual hasta 4,44% , desde el 4,64% de junio, y volvió a ubicarse dentro de la banda de tolerancia del Banco Central do Brasil (BCB) .

Sin embargo, el dato mensual fue de 0,07% , por encima del 0,03% que esperaba el mercado. La diferencia parece pequeña, pero adquirió relevancia porque coincidió con la publicación de las minutas de la última reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) .

El BCB redujo la Tasa Selic en 25 puntos básicos la semana pasada, hasta 14% anual , en el cuarto recorte consecutivo. Pero el documento difundido este martes dejó en claro que el proceso de flexibilización no implica un giro rápido hacia una política monetaria expansiva .

El organismo sostuvo que la inflación continúa impulsada por la demanda y que las tasas deben permanecer en terreno restrictivo para garantizar la convergencia hacia la meta de 3%. Al mismo tiempo, reconoció que la política monetaria ya está afectando a la actividad económica y que tanto la inflación general como las medidas subyacentes comenzaron a desacelerarse.

Esa recalibración de las expectativas presionó a los contratos de tasas futuras y, por extensión, a las acciones. Con una Selic todavía en 14%, cualquier señal de que el ciclo de recortes podría ser más lento reduce el atractivo de la renta variable brasileña.

Las elecciones empiezan a entrar en los precios

El segundo es un factor político, una nueva encuesta publicada este martes mostró que el presidente Lula da Silva continúa adelante de Flávio Bolsonaro en un eventual segundo turno, pero con una diferencia menor.

El mandatario obtendría un 48% contra un 39,1% para Bolsonaro. En junio, el escenario era de 49,3% contra 36,8%, respectivamente. Es decir, la ventaja de Lula se redujo de 12,5 a 8,9 puntos porcentuales.

En efecto, el dato confirma que la elección comienza a ser más competitiva, mientras los inversores intentan anticipar cuál será la política fiscal del próximo gobierno.

En ese sentido, durante la jornada apareció otra señal relevante: la campaña de Bolsonaro prepara una nueva regla fiscal que endurecería los límites al crecimiento del gasto público cuando la deuda alcance niveles considerados elevados. Según fuentes citadas por Reuters, el esquema podría incluso llevar a un congelamiento del gasto federal en términos reales bajo determinados escenarios.

El mercado, por lo tanto, empieza a incorporar distintos escenarios de política económica para 2027. La elección todavía está lejos de estar definida y esa incertidumbre eleva la prima de riesgo de los activos brasileños.

Salida de extranjeros y mayor aversión al riesgo

Durante la rueda también se observó salida de capital extranjero y el Ibovespa llegó a perder más de 2,6%, mientras las principales acciones del índice profundizaban las pérdidas. Petrobras cayó alrededor de 1,3%, Vale lo hizo más de 2% e Itaú 3,5% durante la tarde.

A eso se sumó el frente internacional. El petróleo Brent terminó la jornada con una suba de 1,36%, hasta u$s88,91, en medio de la incertidumbre sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz y la falta de un acuerdo entre EEUU e Irán. Wall Street también terminó en terreno negativo.

Para Brasil, un petróleo más caro tiene una lectura ambigua, ya que beneficia a compañías vinculadas con la producción de crudo, pero al mismo tiempo puede alimentar presiones inflacionarias globales y complicar el proceso de reducción de tasas.

El combo que golpeó al real

El dólar reaccionó rápidamente ante el contexto bursátil del país vecino. Después de dos ruedas consecutivas de ganancias, la moneda estadounidense terminó en R$5,1608, con una apreciación de 0,98%. El movimiento reflejó el aumento de la aversión al riesgo doméstico después de los datos de inflación y de las nuevas encuestas electorales.

El punto central es que el mercado no está interpretando el dato de inflación de julio de manera aislada. La inflación anual efectivamente se encuentra a la baja y volvió a la banda de tolerancia del BCB, pero el dato mensual fue algo más elevado de lo esperado y las expectativas de inflación de largo plazo siguen siendo una preocupación para el Copom.