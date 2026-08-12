Científicos y universitarios realizarán una jornada federal de protesta contra los recortes en el sector

Reclaman por el financiamiento del sistema y el freno al desmantelamiento. Además, denuncian la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Trabajadores de organismos científicos, tecnológicos y universidades nacionales realizarán este miércoles una jornada federal con movilizaciones en distintos puntos de la Argentina. La convocatoria tendrá como principales reclamos el financiamiento del sistema , la continuidad de las políticas de ciencia y tecnología y el freno al desmantelamiento del sector.

En la Ciudad de Buenos Aires , la actividad central comenzará a las 16 en el Obelisco . Allí se realizará una intervención artística organizada por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y posteriormente se leerá un documento elaborado por las entidades convocantes. La jornada concluirá con la entonación del Himno Nacional Argentino .

La protesta tendrá carácter federal y contará con actividades simultáneas en diferentes provincias. En Córdoba , los manifestantes se reunirán desde las 16 en la Plaza Tosco , mientras que en Tucumán la convocatoria tendrá lugar frente a la Casa Histórica .

Por su parte, en San Carlos de Bariloche la concentración comenzará a las 17 en el Centro Cívico . Las distintas manifestaciones buscarán visibilizar la situación que atraviesan los organismos científicos y tecnológicos y las universidades nacionales.

Las organizaciones convocantes explicaron mediante un comunicado que "la convocatoria busca visibilizar el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional sobre el sistema científico y tecnológico , que incluyen el recorte presupuestario, la parálisis de proyectos estratégicos para el país y la expulsión de profesionales altamente formados y de jóvenes en formación".

Denuncian la pérdida de miles de puestos de trabajo

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la reducción del empleo dentro del sector científico y tecnológico desde el comienzo de la actual administración nacional.

"Desde diciembre de 2023 se perdieron miles de puestos de trabajo científicos, entre investigadores, becarios, técnicos y personal de organismos públicos de investigación, empresas tecnológicas y universidades nacionales: casi ocho puestos por día desde entonces", afirmaron las entidades.

Los convocantes también denunciaron el impacto de las medidas oficiales sobre diferentes instituciones públicas vinculadas con la investigación, la salud, la producción y el desarrollo tecnológico.

En ese sentido, señalaron que "entre otras consecuencias del desmantelamiento, se cuentan la disolución del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional del Agua (INA) y del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET); el debilitamiento de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el recorte de personal y el remate de tierras en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)".

La jornada federal por la ciencia y la técnica argentina buscará así trasladar esos reclamos a las calles y advertir sobre las consecuencias que, según las organizaciones del sector, provocaron los recortes presupuestarios y la reducción de recursos humanos destinados al sistema científico y tecnológico nacional.