Rod Stewart cancela los próximos shows de su gira de despedida tras someterse a un procedimiento cardíaca + Agregar ámbito en









El artista de 81 años tenía previsto actuar en el Riverbend Music Center de Ohio como parte de su actual gira norteamericana "One Last Time", pero canceló el concierto en el último minuto.

El reconocido cantante tuvo que suspender varios shows.

Rod Stewart canceló sus próximos shows tras someterse a un procedimiento rutinario de colocación de un stent coronario.

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El domingo 9 de agosto, el artista de 81 años tenía previsto actuar en el Riverbend Music Center de Ohio como parte de su actual gira norteamericana "One Last Time", pero canceló el concierto en el último minuto debido a un "procedimiento médico imprevisto pero menor".

Posteriormente, canceló todas sus próximas presentaciones tras someterse con éxito a un procedimiento rutinario de colocación de stent coronario. En un comunicado compartido con Rolling Stone, los representantes de Stewart indicaron que el cantante se encontraba bien y que ya había retomado sus actividades cotidianas.

"Siguiendo el consejo de sus médicos, se tomará las próximas cuatro semanas para recuperarse y volver a estar en plena forma antes de regresar a los escenarios", declararon. "Lamentablemente, esto significa que no podrá continuar con las fechas previstas de su gira".

El mensaje de Rod Stewart sobre su salud En un mensaje que compartió con sus fans el martes 11 de agosto, les aseguró que ya se sentía mejor y que estaba en plena recuperación. Añadió que, si bien lamentaba profundamente perderse estos conciertos, tenía muchas ganas de volver a los escenarios.

View this post on Instagram Recientemente Stewart fue noticia tras cancelar un show en California de manera imprevista y horas después fuese visto alentando a Escocia durante un partido del Mundial de futbol. El equipo de Stewart había emitido un comunicado en el que detallaba que, "siguiendo el consejo de sus médicos y tras el diagnóstico de una infección respiratoria aguda de las vías altas que le ha provocado laringitis, no podrá subir al escenario esta noche". En su propio mensaje, el veterano cantante les dijo a sus fans: “Tras el tratamiento, me siento mucho mejor, pero mi voz no. Estoy muy decepcionado y pido disculpas sinceramente por cualquier inconveniente causado a mis fans”.

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