Se conoce la inflación de EEUU: por qué es importante para la Fed y la economía global

El IPC norteamericano podría reducir aún más las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas o, al contrario, revertirlas. El impacto en los precios de la energía será clave.

Tras el sorpresivo dato de empleo del mercado de trabajo norteamericano, los inversores y operadores de Wall Street están a la espera del Índice de Precios Minoristas (IPC) de julio. Siempre importante para conocer la salud de la economía estadounidense, la cifra que se publicará este miércoles tiene un componente adicional: podría decidir el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión.

El analista financiero de Pepperstone, Felipe Barragán, explicó que el mercado se encuentra ante "señales encontradas", debido a que el mal dato del viernes "confirmó un enfriamiento del mercado laboral y redujo la urgencia de seguir endureciendo las condiciones financieras ".

Sin embargo, el encarecimiento de los precios de la energía a nivel global producto del reinicio del conflicto en Medio Oriente " eleva de nuevo el riesgo de inflación persistente y limita el espacio de la Fed para responder a la desaceleración de la actividad".

Esa tensión fue reforzada por la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , quien advirtió que aún podría ser necesario algún alza adicional en las tasas de referencia para devolver la inflación al objetivo del 2% interanual que tiene como mandato el banco central norteamericano.

Por ese motivo, el dato de la inflación minorista de julio adquiere una relevancia superior a la habitual. En términos interanuales, se espera un aumento de 3,4% — una baja respecto al 3,5% del mes anterior —, mientras que a nivel subyacente se ubicaría en 2,5% — contra el 2,6% de junio—.

A nivel mensual, la suba sería de apenas 0,1% a nivel general, luego de la caída de 0,4% del mes previo, mientras que la subyacente se ubicaría en 0,2% tras un junio sin variaciones.

"Una lectura moderada permitiría que los inversores vuelvan a concentrarse en el deterioro gradual del empleo y aliviaría la presión sobre las tasas", planteó Barragán.

Por el contario, una sorpresa al alza en el IPC, "confirmaría que el shock petrolero llega en un momento particularmente incómodo para la Fed —con menor dinamismo laboral pero sin evidencia suficiente para declarar controlada la inflación— y devolvería fuerza a las expectativas de nuevas alzas, manteniendo elevada la volatilidad en bonos y activos de riesgo".

La Fed decide sobre la tasa el próximo 16 de septiembre.

Un escenario dividido

De manera similar, el jefe de investigación y estrategia de renta fija en el Centro Schwab para la Investigación Financiera (SCFR), Collin Martin, sostuvo que el informe de empleo de la semana pasada "le permite a la Fed ser paciente, pero una lectura elevada del IPC esta semana probablemente revertiría esa situación".

"Cuando el mercado laboral está fuerte y la inflación es alta, es más difícil justificar no subir las tasas. Pero si el mercado laboral muestra debilidad, podría haber funcionarios preocupados por los posibles riesgos a la baja tras un aumento de las tasa", argumentó.

En su último análisis sobre el tema, desde el banco ING consideraron que "la reacción final de los precios (en los bonos del Tesoro) tras las cifras negativas del empleo fue bastante limitada, dadas las cifras decepcionantes, lo que sugiere que la atención se centra en la inflación".

Y consideraron que un IPC moderado "podría ayudar a disipar los temores" de que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, lleve al banco central a "adoptar una postura excesivamente ‘dovish’, lo que también debería provocar una baja en las tasas a largo plazo (de los bonos del Tesoro)".

Este miércoles, las probabilidades de un aumento de 25 puntos en la tasa de la Fed se situaban cerca del 50%, según la herramienta FedWatch de CME, lo que representa una caída con respecto al 58% de hace una semana, pero un repunte respecto a los mínimos del viernes pasado, que se registraron tras el informe de empleo,