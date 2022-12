Wall Street opera en baja por temores de que la FED continúe agresiva

La bolsa de la Gran Manzana se recuperó a lo largo de noviembre ante las señales de que la Fed estaba ganando la batalla contra la inflación, lo que aumentó las esperanzas de que los aumentos de las tasas de interés se desaceleraran.

No obstante, los últimos datos económicos publicados este mes han mostrado que la economía de EEUU es más fuerte de lo esperado.

Esta fortaleza se podría traducir en que el banco central se decante por elevar las tasas de interés a niveles superiores a los esperados y mantenerlas allí por más tiempo.

“La economía continúa mostrando un grado de fortaleza que no se esperaba”, dijo David Donabedian, director de inversiones de CIBC Private Wealth US, en declaraciones recogidas por "The Wall Street Journal".

“El consumidor aguanta bastante bien, se siguen agregando puestos de trabajo, el crecimiento de los salarios es significativo y los consumidores siguen gastando”, añadió.

Hoy se publicarán los datos del déficit comercial de EEUU, lo que permitirá analizar aún más la situación de la economía del país.

Los sectores también amanecían en mixto, siendo el más afectado el de comunicaciones, con una bajada del 0,8 %, y el más beneficiado el de bienes esenciales, con una subida de 0,38 %.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a u$s76,46 el barril, el oro retrocedía a u$s1.787,4 la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años bajaba al 3,561 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,051.