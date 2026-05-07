Los hedge funds de Wall Street registraron su mejor rendimiento mensual en 10 años

Los gestores de Wall Street reaccionaron con rapidez tras el anuncio del alto el fuego entre EEUU e Irán, un evento que impulsó a los mercados globales.

Los gestores de Wall Street reaccionaron con rapidez tras el anuncio del alto el fuego entre EEUU e Irán, un evento que impulsó a los mercados globales.

Los fondos de cobertura (hedge funds) volvieron a demostrar en abril por qué son considerados algunos de los jugadores más ágiles de Wall Street . En un mes marcado por la volatilidad geopolítica y fuertes movimientos de mercado, lograron ganancias significativas gracias a estrategias rápidas y flexibles, aprovechando desde el repunte bursátil hasta apuestas tácticas vinculadas al petróleo y las divisas.

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Según informes de bancos de inversión y firmas especializadas citados por Reuters, los gestores reaccionaron con rapidez tras el anuncio del alto el fuego entre EEUU e Irán del 8 de abril, un evento que impulsó a los mercados globales y abrió oportunidades para operaciones de corto plazo.

En este marco, los fondos especializados en selección de acciones registraron retornos superiores al 9% en abril , su mejor desempeño mensual desde que Goldman Sachs comenzó a monitorear el sector en 2016.

En paralelo, los hedge funds enfocados en tecnología obtuvieron resultados récord, con ganancias cercanas al 19%, impulsadas por la recuperación de las grandes compañías del sector.

El contexto de mercado acompañó. El índice S&P 500 avanzó más de 10% en abril , mientras que el europeo STOXX Europe 600 subió cerca de 5%. Al mismo tiempo, el dólar perdió casi 2% frente a una canasta de monedas, favoreciendo operaciones en activos internacionales.

Los fondos cuantitativos y sistemáticos también aprovecharon la volatilidad. Estas estrategias, basadas en algoritmos y señales automáticas de mercado, obtuvieron retornos cercanos al 2,9% al seguir tendencias y operaciones masivas en acciones.

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Sin embargo, hacia el final del mes muchos administradores redujeron exposición bursátil para mantener carteras más neutrales ante la persistente incertidumbre macroeconómica.

Las firmas multiestrategia fueron algunas de las grandes ganadoras del período. Fondos como los de Citadel, Schonfeld Strategic Advisors y ExodusPoint Capital Management cerraron abril en terreno positivo gracias a su capacidad para modificar rápidamente posiciones y reconstruir apuestas tras la turbulencia de marzo.

La velocidad, ante todo

De acuerdo con la firma de análisis PivotalPath, la velocidad en la toma de decisiones se convirtió en un factor clave para capturar oportunidades. Los gestores que apostaron tempranamente a una desescalada en Medio Oriente y a una moderación del shock petrolero fueron los más beneficiados.

El renovado atractivo de los hedge funds también se refleja en el creciente interés de los inversores institucionales. Un informe reciente de Bank of America mostró que más de la mitad de los grandes asignadores de capital planea aumentar su exposición a estos vehículos en 2026, especialmente en estrategias multiestrategia y macroeconómicas.

La industria, que ya administra alrededor de u$s5 billones a nivel global, atraviesa así una etapa de fuerte expansión impulsada por mercados cada vez más volátiles y por la necesidad de estrategias capaces de reaccionar en tiempo real ante shocks políticos, económicos y financieros.