El creador de Game of Thrones reveló que los cambios en HBO Max afectaron a futuras series

Agregó que un par de proyectos derivados “han sido archivados”, aunque no los considera muertos. “Puedes sacar algo del estante tan fácilmente como lo puedes poner en el estante”, dijo Martin. “[Aunque] todos los cambios en HBO Max nos han impactado, ciertamente”.

Los comentarios más recientes de Martin sobre el futuro de del universo expandido de Game of Thrones aparecieron en una publicación en su blog, Not A Blog, publicado el miércoles. Sus comentarios sobre la situación en HBO Max se refieren a la cancelación y/o eliminación de numerosas películas y series de televisión notables de la plataforma en un momento marcado por la incertidumbre económica, a raíz de la fusión de Warner Bros. Discovery.

Aún no está claro qué tan dramáticos serán los cambios en los planes para la franquicia Game of Thrones. Pero Martin aseguró a los fanáticos en el mensaje de ayer que actualmente está trabajando en la segunda temporada de House of the Dragon, como co-creador y productor ejecutivo de ese programa. También sigue en desarrollo su serie Wild Cards para la plataforma de streaming Peacock.