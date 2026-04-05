Crece la presión sobre Ucrania para frenar ataques a refinerías rusas en medio del salto del petróleo + Seguir en









Aliados de Ucrania piden moderación en los bombardeos energéticos por el impacto en los precios globales del crudo, en un contexto marcado por la escalada en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Aliados de Ucrania presionan a Zelenski. F24

En medio de un escenario internacional tensionado por la guerra en Medio Oriente y el fuerte repunte del petróleo, aliados de Ucrania comenzaron a presionar a Kiev para que modere sus ataques con drones contra la infraestructura energética rusa, ante el impacto que estas acciones generan en los precios globales del crudo.

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Según reportaron medios ucranianos como The Kyiv Independent, Kirilo Budánov, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, confirmó que el Gobierno recibió pedidos informales en ese sentido por parte de países aliados. “Estamos recibiendo ciertas señales”, señaló, sin precisar el origen de las solicitudes ni brindar mayores detalles.

El trasfondo de estas advertencias radica en la escalada del conflicto en Medio Oriente, tras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivó en el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Esta situación impulsó los precios internacionales de la energía y reavivó la preocupación por el impacto inflacionario a nivel global.

rusia petroleo nafta El encarecimiento del petróleo favorece a Rusia Depositphotos En paralelo, Ucrania intensificó en las últimas semanas sus ataques con drones de largo alcance sobre refinerías, oleoductos y otras instalaciones energéticas dentro de Rusia. El último episodio se registró en la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 350 kilómetros de Moscú, donde fueron alcanzadas dos refinerías, además de un oleoducto en la región de Leningrado, sobre el mar Báltico.

Para Kiev, estos objetivos forman parte de la estructura militar rusa, ya que abastecen al Ejército y generan ingresos clave para sostener el esfuerzo bélico del Kremlin. En esa línea, a fines de marzo también fueron atacadas instalaciones en Sarátov —una de las refinerías más antiguas del país— y en Kirishi, considerada la tercera más grande de Rusia.

El encarecimiento del petróleo ruso podría favorecerlo como exportador Sin embargo, el efecto indirecto de estas ofensivas, combinado con la crisis en el Golfo Pérsico, está generando un efecto contrario al buscado. De acuerdo con el Instituto KSE, el encarecimiento del petróleo podría fortalecer las cuentas rusas, luego de que los ingresos energéticos se redujeran a la mitad en los primeros meses de 2026. En el escenario más adverso para Ucrania, Moscú podría obtener hasta u$s252.000 millones adicionales este año, incluyendo unos 151.000 millones en ingresos fiscales extra, impulsados por el nuevo nivel de precios internacionales.