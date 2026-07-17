Ganancias: el Gobierno prorrogó la presentación de las declaraciones juradas hasta fines de agosto

Las nueva fecha de presentación del documento será el 27 de agosto, aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantuvo la fecha del próximo 27 de julio para pagar el saldo correspondiente al período fiscal 2025. Ya hay anotados 330.000 contribuyentes en Ganancias Simplificado.

Se postergó hasta fines de agosto la presentación de la declaración jurada del 2025 del Impuesto a las Ganancias de las personas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que se postergó hasta el 27 de agosto el vencimiento de la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de las personas correspondiente al período fiscal 2025 , tras una reunión que mantuvo un grupo de contadores con el ministro de Economía, Luis Caputo .

Se trata del mismo grupo de profesionales que le transmitió a Caputo las sugerencias que quedaron plasmadas en un proyecto de ley que está en el Congreso para modificar la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal . El organismo aclaró que la fecha para el pago del saldo del impuesto anual se mantiene el próximo 27 de julio .

Tras ese encuentro, ARCA informó la modificación del cronograma. Era un reclamo de los contadores , debido a que el Congreso sigue demorando el tratamiento de las modificaciones de la ley.

Entre los asistentes estuvieron Alejandro Rosenfeld, Sonia Becherman, Miriam Roldán y Ana María Kaiser , todos con activa participación en redes sociales. No hubo más anuncios por parte del ministro.

En rigor, el vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las personas debería ocurrir en junio, mes en el que se incrementan los gastos del Estado debido al pago de los aguinaldos. Este año no ocurrió eso y, como consecuencia, el Gobierno tuvo un déficit fiscal de $1 billón . Ese dinero ingresará en julio.

Manuel Adorni "metió la cola"

Aunque el nuevo mecanismo para liquidar el tributo, denominado Ganancias Simplificado, es considerado una buena propuesta para extender a todos los contribuyentes, la iniciativa también se conoció como una manera de incentivar el ingreso al sistema formal de los dólares que hoy están "debajo del colchón".

Cuando el Gobierno envió la propuesta de modificación al Congreso, el entonces vocero presidencial y hoy ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el nuevo esquema, lo que despertó suspicacias. El efecto habría sido la demora en el tratamiento de los cambios.

En el Gobierno confían en que esta vez sí se logrará aprobar la norma en el Congreso y contar con la reglamentación a tiempo.

La expectativa oficial es que, una vez aprobada la ley, los contribuyentes se vuelquen a depositar en los bancos los dólares que hoy permanecen fuera del sistema, algo que hasta ahora no ocurrió por las limitaciones del régimen vigente.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) unas 330.000 personas se adhirieron al régimen simplificado. Unas 170.000 presentaron sus declaraciones juradas y el resto solo han manifestado su voluntad de pasar. Es de recordar que los beneficios de tapón fiscal rigen solo desde el momento del pago del impuesto. En el tiempo que media entre presentación y pago ARCA puede abrir fiscalizaciones.

Cuáles son los cambios propuestos