El Gobierno coordina el operativo para recibir a la Selección y posterga definición sobre un posible asueto + Agregar ámbito en









La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión con las Fuerzas Federales, Casa Militar y autoridades porteñas para avanzar en el dispositivo de seguridad.

El Gobierno prepara el operativo de seguridad para recibir a la Selección argentina.

Mientras toda la atención está puesta en la final del Mundial, el Gobierno delinea el operativo de seguridad para el regreso de la Selección argentina, previsto para la próxima semana una vez concluida su participación en Estados Unidos. Este mediodía, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede de la cartera junto a representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

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El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el esquema que acompañará el arribo del plantel al país y evaluar los distintos escenarios posibles en caso de que miles de personas se movilicen para recibir a los jugadores. Las autoridades trabajan de manera coordinada para establecer los recorridos, los dispositivos de custodia y los cortes de tránsito necesarios, tomando como antecedente la masiva convocatoria que acompañó los festejos por la consagración en Qatar 2022.

Según pudo saber este medio, pese a que no participaron físicamente del encuentro, autoridades de la provincia de Buenos Aires fueron contactadas vía telefónica.

El Gobierno ultima los detalles del operativo de seguridad para recibir a la Selección argentina. Qué dijo el Gobierno sobre un posible asueto En paralelo, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de que el seleccionado realice un paso por la Casa de Gobierno para saludar a los hinchas, una alternativa que el presidente Javier Milei puso a disposición de la Asociación del Fútbol Argentino. No obstante, en el Ejecutivo insisten en que la decisión dependerá exclusivamente del cuerpo técnico, los jugadores y la AFA, mientras continúan las conversaciones para coordinar el regreso del plantel.

Otro de los temas que permanece bajo análisis es la posibilidad de decretar un asueto para facilitar las celebraciones en caso de una consagración argentina. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que no habrá definiciones antes del partido y que cualquier anuncio será comunicado recién el domingo, una vez finalizada la final. La intención del Gobierno es evitar anticipar medidas antes de conocer el desenlace deportivo y adaptar el operativo a las circunstancias que se presenten tras el encuentro.

El Gobierno mantiene bajo análisis un paso por la Casa Rosada Mientras la Selección argentina se prepara para disputar la final del Mundial, el Gobierno avanza en el diseño del operativo que se desplegará para recibir al plantel cuando regrese al país. La coordinación involucra a la Jefatura de Gabinete y a las áreas de Seguridad, Defensa y Transporte, que trabajan sobre distintos escenarios para garantizar el traslado de la delegación y ordenar la movilización de los hinchas. Entre las alternativas que siguen en estudio figura un eventual paso por la Casa Rosada para que los jugadores puedan saludar a la gente desde alguno de los balcones de Balcarce 50. En el Gobierno aclaran que la propuesta ya fue puesta a disposición de la Asociación del Fútbol Argentino, pero remarcan que la decisión dependerá exclusivamente del cuerpo técnico y de los futbolistas. El operativo definitivo quedará sujeto tanto al resultado de la final como al recorrido que finalmente defina la delegación argentina.