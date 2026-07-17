El dólar oficial se mantiene por debajo de los $1.500 en el cierre de una semana de mayor calma + Agregar ámbito en









En paralelo a la tranquilidad cambiaria, las reservas internacionales brutas cayeron en la rueda de ayer, pese a que el equipo económico mantiene la compra de dólares.

El mercado reacomoda expectativas tras el dato de inflación de junio, mientras el dólar oficial opera por debajo de los $1.500, anotando una baja semanal. Depositphotos

Si bien el dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva este jueves, a nivel semanal el tipo de cambio anota una baja semanal luego de haber aumentado levemente la semana pasada, mientras el mercado comenzó a recalibrar sus expectativas tras conocerse el dato de inflación de junio.

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En el segmento mayorista, el dólar cotiza a $1.476. Pese al rebote del ayer, la cotización acumula una baja de $6 en lo que va de julio. En el Banco Nación abre a $1.495 para la venta, mientras que el promedio de entidades que realiza el BCRA lo ubicó en $1.495,93.

Dentro de los paralelos, el MEP opera en $1512,21, y el CCL en $1566,17. El dólar blue abre a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, tocó su mayor nivel de 2026 y la brecha con el oficial se amplió a su máximo en tres meses (3,8%).

El dólar oficial baja en la semana: ¿qué pasa con las reservas? Depositphotos El BCRA compra dólares, pero bajan las reservas El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares ayer y sostuvo una intervención elevada en el mercado oficial de cambios. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s230 millones, en una rueda con un volumen operado de u$s625 millones, por lo que las compras representaron el 37% sobre el total negociado.

El BCRA llevó el saldo comprador de julio a u$s1.405 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 ascendieron a u$s12.580 millones. Además, la autoridad monetaria encadenó 128 ruedas consecutivas con saldo positivo, en una dinámica que sigue mostrando una fuerte capacidad de absorción de divisas.

En paralelo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s62 millones y finalizaron en u$s48.531 millones. Así, el stock anotó su segunda baja consecutiva, aunque se mantuvo por encima de los u$s48.000 millones. La caída se explicó principalmente por el impacto negativo de la valuación. En este sentido, el oro retrocedió 1,8%, quedó por debajo de los u$s4.000 y tocó su menor nivel desde noviembre de 2025. Ese movimiento habría restado cerca de u$s150 millones al valor contable de las tenencias del Central.

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